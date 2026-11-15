Обмеження роботи Starshield в Україні: SpaceX назвала причину

Компанія SpaceX повідомила Україні, що обмеження швидкості Starshield пов'язані з технічною проблемою. Про це повідомив журналіст американського PBS Нік Шифрін із посиланням на тимчасового повіреного у справах України у США Дениса Сєніка, передає УНН.

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Україна спілкувалася зі SpaceX щодо обмежень швидкості, з якими стикаються українські війська вздовж лінії зіткнення та на окупованій українській території, і їй сказали, що це технічна проблема, каже мені Денис Сєнік - заявив Нік Шифрін у соцмережі "Х".

Крім того, за словами дипломата, українська сторона досі не отримала детальніших роз'яснень щодо причин обмеження швидкості роботи системи на окупованих територіях. Водночас, такі обмеження тривають уже п'ять днів поспіль.

Нагадаємо

Обмеження Starshield діють в Україні п’ятий день і мають масовий характер. російські реактивні дрони перехоплюють лише над українською територією.