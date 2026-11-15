Ограничение работы Starshield в Украине: SpaceX назвала причину
Киев • УНН
SpaceX сообщила Украине, что ограничение скорости Starshield вызвано технической проблемой. Они продолжаются пять дней без подробных объяснений.
Компания SpaceX сообщила Украине, что ограничения скорости Starshield связаны с технической проблемой. Об этом сообщил журналист американского PBS Ник Шифрин со ссылкой на временного поверенного в делах Украины в США Дениса Сеника, передает УНН.
Детали
Украина общалась со SpaceX по поводу ограничений скорости, с которыми сталкиваются украинские войска вдоль линии соприкосновения и на оккупированной украинской территории, и ей сказали, что это техническая проблема, говорит мне Денис Сеник
Кроме того, по словам дипломата, украинская сторона до сих пор не получила более подробных разъяснений относительно причин ограничения скорости работы системы на оккупированных территориях. В то же время такие ограничения продолжаются уже пять дней подряд.
Напомним
Ограничения Starshield действуют в Украине пятый день и имеют массовый характер. российские реактивные дроны перехватывают только над украинской территорией.