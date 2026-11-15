Ограничение работы Starshield в Украине: SpaceX назвала причину

Компания SpaceX сообщила Украине, что ограничения скорости Starshield связаны с технической проблемой. Об этом сообщил журналист американского PBS Ник Шифрин со ссылкой на временного поверенного в делах Украины в США Дениса Сеника, передает УНН.

Детали

Украина общалась со SpaceX по поводу ограничений скорости, с которыми сталкиваются украинские войска вдоль линии соприкосновения и на оккупированной украинской территории, и ей сказали, что это техническая проблема, говорит мне Денис Сеник - заявил Ник Шифрин в соцсети "Х".

Кроме того, по словам дипломата, украинская сторона до сих пор не получила более подробных разъяснений относительно причин ограничения скорости работы системы на оккупированных территориях. В то же время такие ограничения продолжаются уже пять дней подряд.

Напомним

Ограничения Starshield действуют в Украине пятый день и имеют массовый характер. российские реактивные дроны перехватывают только над украинской территорией.