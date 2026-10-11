В Украине предлагают ограничить отсрочки от мобилизации для родственников людей с инвалидностью: кого коснутся изменения

Офис Военного омбудсмена подготовил законодательные предложения, предусматривающие ужесточение требований для получения отсрочки от мобилизации для родителей детей с инвалидностью, мужей и жен, а также других родственников людей с инвалидностью. Об этом сообщила бывшая уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, пишет УНН.

Детали

По словам Денисовой, Украинский центр защиты прав человека получил от Офиса Военного омбудсмена текст законопроекта, сравнительную таблицу и пояснительную записку. Предложенные изменения могут сузить действующие гарантии для ряда категорий военнообязанных.

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В частности, для родителей детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет предлагают ввести дополнительные условия. Если в семье один ребенок с инвалидностью и оба родителя, право на отсрочку по этому основанию может быть утрачено. Для мужей и жен людей с инвалидностью I и II групп, а также для лиц, чьи родители имеют такую инвалидность, предлагают установить обязательное условие постоянного ухода.

Какие еще изменения предлагают

Дополнительные ограничения могут коснуться родителей детей с тяжелыми заболеваниями без установленной инвалидности, родственников второй степени родства и опекунов недееспособных лиц. Отдельное основание для отсрочки родственников третьей степени родства предлагают исключить.

Денисова раскритиковала инициативу, подчеркнув, что люди с инвалидностью могут нуждаться в помощи близких даже без официально установленной необходимости постоянного ухода. По ее словам, предложенные ограничения могут лишить часть семей необходимой поддержки.

В то же время она подчеркнула, что речь идет лишь о законодательных предложениях, а не о принятом законе. Действующие основания для отсрочки продолжают действовать. Украинский центр защиты прав человека готовит обращение в профильный комитет Верховной рады с замечаниями к предложенным изменениям.

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