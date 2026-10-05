Оформление отсрочек в "Резерв+" снова доступно - подробности от Минобороны
Киев • УНН
В приложении «Резерв+» снова можно оформить отсрочку в связи с собственной инвалидностью или инвалидностью детей либо родителей. Технические работы завершены.
В приложении "Резерв+" снова будут оформлять отсрочку, связанную с инвалидностью. Об этом сообщило Министерство обороны Украины 5 октября, передает УНН.
Детали
Оформление отсрочек в "Резерв+" снова доступно. Технические работы в системах Минсоцполитики завершены
В "Резерв+", как указано, снова доступно оформление отсрочки, связанной с инвалидностью. Речь идет о собственной инвалидности, а также об инвалидности детей или родителей.
Напомним
Отсрочку для педагогов школ теперь можно оформить в "Резерв+"