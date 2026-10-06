ЕС отложит введение правил по выбросам метана на год, но не более — еврокомиссар

Дан Йоргенсен. Фото: REUTERS/Omar Havana

Европейский союз планирует отложить на один год введение правил в отношении выбросов метана для импорта нефти и газа, но не дольше, несмотря на призывы некоторых государств-членов к более длительной отсрочке. Об этом во вторник заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание отмечает, что эти правила, которые должны вступить в силу 1 января 2027 года, обязывают иностранных поставщиков нефти и газа в ЕС отслеживать выбросы метана — мощного парникового газа — и отчитываться о них. Йоргенсен сообщил, что Европейская комиссия рассматривает возможность отсрочки на один год.

Метан является вторым по значимости фактором изменения климата после углекислого газа. Закон ЕС о метане — первый в своем роде в мире — был разработан для борьбы с такими выбросами, однако столкнулся с растущим политическим давлением после того, как конфликт с участием Ирана нарушил глобальные поставки энергоносителей и усилил опасения по поводу доступности топлива этой зимой.

"Я решил поручить своим службам рассмотреть возможность отсрочки различных правил, касающихся импортной составляющей этого регламента", — заявил Йоргенсен в Европейском парламенте.

"Мы не предполагаем, что это продлится дольше года", — сказал он, добавив, что правительства стран ЕС должны будут обеспечить готовность к выполнению этих правил после завершения срока отсрочки.

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Добавим

Комиссия еще не подтвердила, когда именно предложит изменения в закон, хотя некоторые должностные лица ЕС ожидают, что это произойдет на следующей неделе. Любые изменения потребуют одобрения как со стороны государств-членов ЕС, так и со стороны Европейского парламента, прежде чем вступить в силу.

В прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон призвал к отсрочке на один год, аргументируя это тем, что правила могут создать юридические риски для импортеров в условиях ограниченности поставок энергоносителей.

Около десятка других стран ЕС, а также США — крупнейший поставщик сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, — призвали блок приостановить действие закона или отказаться от него. Некоторые страны, в частности Чехия и Италия, настаивают на отсрочке на три года.

Сторонники отсрочки утверждают, что компании не готовы к выполнению требований и могут перенаправить грузы СПГ в другие регионы, а не в Европу, чтобы избежать риска штрафных санкций. Однако некоторые должностные лица ЕС сообщили агентству Reuters, что оценить влияние этих правил на нефтегазовые контракты оказалось сложно, поскольку детали таких соглашений обычно не разглашаются.