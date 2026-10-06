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ЕС отложит введение правил по выбросам метана на год, но не более — еврокомиссар

Киев • УНН

 • 1194 просмотра

Еврокомиссия рассматривает годичную отсрочку правил контроля выбросов метана для импорта нефти и газа. Чехия и Италия требуют трёх лет.

ЕС отложит введение правил по выбросам метана на год, но не более — еврокомиссар
Дан Йоргенсен. Фото: REUTERS/Omar Havana

Европейский союз планирует отложить на один год введение правил в отношении выбросов метана для импорта нефти и газа, но не дольше, несмотря на призывы некоторых государств-членов к более длительной отсрочке. Об этом во вторник заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание отмечает, что эти правила, которые должны вступить в силу 1 января 2027 года, обязывают иностранных поставщиков нефти и газа в ЕС отслеживать выбросы метана — мощного парникового газа — и отчитываться о них. Йоргенсен сообщил, что Европейская комиссия рассматривает возможность отсрочки на один год.

Метан является вторым по значимости фактором изменения климата после углекислого газа. Закон ЕС о метане — первый в своем роде в мире — был разработан для борьбы с такими выбросами, однако столкнулся с растущим политическим давлением после того, как конфликт с участием Ирана нарушил глобальные поставки энергоносителей и усилил опасения по поводу доступности топлива этой зимой.

"Я решил поручить своим службам рассмотреть возможность отсрочки различных правил, касающихся импортной составляющей этого регламента", — заявил Йоргенсен в Европейском парламенте.

"Мы не предполагаем, что это продлится дольше года", — сказал он, добавив, что правительства стран ЕС должны будут обеспечить готовность к выполнению этих правил после завершения срока отсрочки.

ЕС согласовал первый в истории закон об ограничении выбросов метана15.11.23, 21:23 • 36985 просмотров

Добавим

Комиссия еще не подтвердила, когда именно предложит изменения в закон, хотя некоторые должностные лица ЕС ожидают, что это произойдет на следующей неделе. Любые изменения потребуют одобрения как со стороны государств-членов ЕС, так и со стороны Европейского парламента, прежде чем вступить в силу.

В прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон призвал к отсрочке на один год, аргументируя это тем, что правила могут создать юридические риски для импортеров в условиях ограниченности поставок энергоносителей.

Около десятка других стран ЕС, а также США — крупнейший поставщик сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, — призвали блок приостановить действие закона или отказаться от него. Некоторые страны, в частности Чехия и Италия, настаивают на отсрочке на три года.

Сторонники отсрочки утверждают, что компании не готовы к выполнению требований и могут перенаправить грузы СПГ в другие регионы, а не в Европу, чтобы избежать риска штрафных санкций. Однако некоторые должностные лица ЕС сообщили агентству Reuters, что оценить влияние этих правил на нефтегазовые контракты оказалось сложно, поскольку детали таких соглашений обычно не разглашаются.

Антонина Туманова

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