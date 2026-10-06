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ЄС відкладе запровадження правил щодо викидів метану на рік, але не більше - єврокомісар

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Єврокомісія розглядає річне відтермінування правил контролю метанових викидів для імпорту нафти й газу. Чехія та Італія вимагають трьох років.

ЄС відкладе запровадження правил щодо викидів метану на рік, але не більше - єврокомісар
Дан Йоргенсен. Фото: REUTERS/Omar Havana

Європейський Союз планує відкласти на один рік запровадження правил щодо викидів метану для імпорту нафти й газу, але не довше, попри заклики деяких держав-членів до тривалішої відстрочки. Про це заявив у вівторок єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Видання зауважує, що ці правила, що мають набути чинності 1 січня 2027 року, зобов’язують іноземних постачальників нафти й газу до ЄС відстежувати викиди метану — потужного парникового газу — та звітувати про них. Йоргенсен повідомив, що Європейська комісія розглядає можливість відтермінування на один рік.

Метан є другим за значущістю чинником зміни клімату після вуглекислого газу. Закон ЄС про метан — перший у своєму роді у світі — був розроблений для боротьби з такими викидами, однак зіткнувся зі зростаючим політичним тиском після того, як конфлікт за участю Ірану порушив глобальні поставки енергоносіїв і посилив побоювання щодо доступності палива цієї зими.

"Я вирішив доручити своїм службам розглянути можливість відкладення різних правил, що стосуються імпортної складової цього регламенту", — заявив Йоргенсен у Європейському парламенті.

"Ми не передбачаємо, що це триватиме довше ніж рік", — сказав він, додавши, що уряди країн ЄС повинні будуть забезпечити готовність до виконання цих правил після завершення терміну відстрочки.

ЄС погодив перший в історії закон про обмеження викидів метану15.11.23, 21:23 • 36985 переглядiв

Додамо

Комісія ще не підтвердила, коли саме запропонує зміни до закону, хоча деякі посадовці ЄС очікують, що це станеться наступного тижня. Будь-які зміни потребуватимуть схвалення як з боку держав-членів ЄС, так і з боку Європейського парламенту, перш ніж набути чинності.

Минулого місяця президент Франції Еммануель Макрон закликав до відтермінування на один рік, аргументуючи це тим, що правила можуть створити юридичні ризики для імпортерів в умовах обмеженості поставок енергоносіїв.

Близько десятка інших країн ЄС, а також США — найбільший постачальник скрапленого природного газу (СПГ) до Європи, — закликали блок призупинити дію закону або відмовитися від нього. Деякі країни, зокрема Чехія та Італія, наполягають на відтермінуванні на три роки.

Прихильники відстрочки стверджують, що компанії не готові до виконання вимог і можуть перенаправити вантажі СПГ в інші регіони, а не до Європи, щоб уникнути ризику штрафних санкцій. Однак деякі посадовці ЄС повідомили агентству Reuters, що оцінити вплив цих правил на нафтогазові контракти виявилося складно, оскільки деталі таких угод зазвичай не оприлюднюються.

Антоніна Туманова

ЕкономікаСвіт
Європейський парламент
Європейська комісія
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Чехія
Італія
Сполучені Штати Америки