Ті, хто працює в тіні: як агентура СБУ робить можливими найскладніші спецоперації

Результат спецоперації “Павутина” / Знімок аерокосмічної компанії Maxar

Спецоперація Служби безпеки України "Павутина", під час якої українські дрони атакували російську стратегічну авіацію, стала прикладом того, як агентурна робота в тилу ворога може визначити успіх масштабної військової операції. Військові експерти та колишні співробітники СБУ пояснили УНН, чому навіть найсучасніші технології не здатні замінити агентів, які працюють безпосередньо на ворожій території, та як українським спецслужбам вдається проводити складні операції в глибокому тилу рф.

Роль агентурної мережі в спецоперації "Павутина"

Спецоперація "Павутина", проведена СБУ 1 червня 2025 року, продемонструвала, що сучасна війна ведеться не лише на полі бою. За успішними ударами по російських військових аеродромах стояла тривала робота українських спецслужб, які змогли організувати складну логістику, забезпечити конспірацію та координувати дії безпосередньо на території противника.

Ключовим елементом операції стала агентурна мережа, без якої реалізувати задум було б неможливо.

Як раніше розповів Василь Малюк, який тоді очолював СБУ, для проведення "Павутини" українські спецслужби створили в російському Челябінську логістичну компанію під прикриттям. Агенти орендували офіс та склади неподалік місцевого управління фсб, придбали п'ять вантажівок і найняли водіїв, які виконували звичайні комерційні перевезення.

Саме через цю логістичну інфраструктуру згодом організували доставлення спеціальних конструкцій із безпілотниками до російських військових аеродромів.

"Павутина" - це унікальна, багатоетапна операція, яка включає в собі низку надважливих компонентів. Перш за все, це логістика, тобто доставка в ворожий тил самих засобів, в нашому випадку – 150 бойових FPV-дронів. Це доставка будиночків, всередині яких до аеродромів доставляли засоби. Це агентурна робота, зв’язок і багато іншого. Якщо ми дивимось на "Павутину" в цілому, то бачимо комплексний підхід: агентурний і технічний. І саме найефективнішою наша робота стає тоді, коли є правильний симбіоз - розповідав Малюк.

Але робота з агентурною мережею завжди складна, тому й під час реалізації "Павутини" виникали казуси.

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"По суті, щотижня були якісь казуси. Ну, з того, що можна розповісти... 1 червня відбулась реалізація, планували ми її зробити набагато раніше. Але багато було різних питань у ворожих тилах, які приходилось вирішувати. Але одне із питань, і це така нотка гумору: ми планували ще до 9 травня це зробити, але вони на Великдень там зайшли в "запій", пробачте, ну, так зловживали сильно спиртними напоями (…) То одного водія немає, то іншого, розумієте? Потім, 1 травня – "майовка" у них, і вони тиждень лежать, їх немає. Потім 9 травня. У нас реально місяць випав, кажу вам відверто, саме по цій першопричині", - поділився деталями Малюк.

Схематичне зображення вантажівок з відкидним дахом, в яких транспортувалися дрони

Василь Малюк розповідав, що деталізований план "Павутини" знало лише обмежене коло осіб. За даними УНН, до планування та підготовки спецоперації "Павутина" був залучений також колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука. Ураження російських літаків здійснили оператори дронів ЦСО "А" СБУ. Українські агенти, які працювали безпосередньо в росії, залишили територію противника ще до початку фінального етапу операції.

Реальне фото дронів, які атакували російські літаки

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Чому без агентури неможливі масштабні спецоперації

Колишній співробітник департаменту контррозвідки СБУ, військовий експерт Костянтин Корсун наголошує, що саме агентурна складова була фундаментом "Павутини", тоді як безпілотники стали інструментом завершального етапу.

Якщо говорити про операцію "Павутина", то, на мою думку, агентурна складова була її основою. Технічні засоби стали фінальним інструментом реалізації задуму, але без попередньої підготовки ця операція була б абсолютно неможливою. Йдеться про складну, якісно сплановану агентурну роботу, адже необхідно було організувати людей, забезпечити їхню участь, продумати легенди та механізми взаємодії зазначив Корсун.

За словами колишнього контррозвідника, успіх таких операцій залежить від здатності спецслужб створити багаторівневу систему взаємодії, у якій кожен учасник може знати лише частину загального задуму. Частину виконавців при цьому можуть залучати без розкриття справжньої мети завдань. Наприклад, людина може перевозити автомобіль або вантаж, не підозрюючи, що бере участь у підготовці спецоперації.

Військовий експерт Олег Жданов також переконаний, що саме робота агентів забезпечила можливість реалізувати настільки масштабний задум.

Без агентурної складової операція "Павутина" не могла бути реалізована. На мій погляд, саме агентурна робота становила більшу частину всієї операції. Потрібно було синхронізувати величезну кількість процесів, зокрема організувати найм вантажівок, їхнє переміщення та доставку необхідного обладнання до місця призначення. Причому вантажі транспортували через декілька країн, щоб забезпечити їхнє безпечне потрапляння на територію російської федерації та подальше доставлення до міст, у яких планувалося проведення операції зазначив експерт

Жданов пояснює, що агентурна діяльність не обмежується збиранням розвідувальної інформації. Агенти можуть організовувати логістику, створювати підприємства під прикриттям і контролювати виконання окремих етапів операції. А фінальний результат залежить від того, наскільки злагоджено працює вся ця система.

Робота в тилу ворога: коли одна помилка може зірвати операцію

Підготовка "Павутини" супроводжувалася численними нештатними ситуаціями. Окрім вже згаданого казусу зі зловживанням алкоголем на свята був ще один небезпечний момент.

Один із негласних помічників випадково активував механізм відкриття даху конструкції, де перебували дрони. Один із водіїв побачив БпЛА, підготовлені до застосування. Щоб уникнути викриття, українським агентам довелося терміново вигадати пояснення, що це спеціальні розвідувальні дрони для спостереження за тваринами та виявлення браконьєрів у мисливських угіддях.

Легенда спрацювала, і операцію вдалося продовжити.

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Перші результати ураження

На думку Костянтина Корсуна, саме здатність організувати роботу так, щоб вона не викликала підозр, свідчить про високий професійний рівень тих, хто працює з агентурою.

Взагалі, найвищий клас агентурної та розвідувальної роботи – це коли всі дії максимально зливаються із повсякденним життям і не привертають уваги. Саме тоді контррозвідці найскладніше виявити підготовку операції. Адже вона звертає увагу на нетипову поведінку, незвичні події та обставини, які можуть свідчити про підготовку диверсії. Тому я переконаний, що агентурна робота залишається фундаментом практично будь-якої успішної розвідувальної операції зазначив колишній контррозвідник.

Українська агентура в росії: які можливості мають спецслужби

"Павутина" продемонструвала не лише технологічні можливості СБУ, а й здатність українських спецслужб організовувати тривалі багатоетапні операції безпосередньо на території ворога.

"Що стосується наявності агентурної мережі СБУ на території росії, то так, така мережа є, і її використовують для проведення операцій", - розповів колишній контррозвідник.

Вербування агентури, налагодження контактів і підготовка людей до виконання завдань потребують значного часу. Водночас результати операцій у російському тилу демонструють, що українські спецслужби здатні використовувати ці можливості, а агентурна мережа є доволі розгалуженою.

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За словами військового експерта Олега Жданова, відповідні інструменти має не лише Служба зовнішньої розвідки України, а й СБУ та Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"Загалом я дуже високо оцінюю роботу СБУ за межами України, зокрема на території противника. Якщо врахувати не лише операцію "Павутина", а й інші диверсійні заходи, які здійснюються на території росії, стає зрозуміло, наскільки високого рівня досягли українські спецслужби", - підкреслив він.

Досвід "Павутини" вивчають іноземні спецслужби

На думку експертів, головний результат "Павутини" виходить далеко за межі ураження російських військових літаків. Українським спецслужбам вдалося реалізувати задум, який раніше міг здаватися неможливим навіть для провідних розвідувальних структур світу.

Унікальність "Павутини" полягає в тому, що вона вийшла за межі звичного уявлення про можливості спецслужб навіть у західних країнах. Масштаб і спосіб реалізації цієї операції стали чимось таким, що, як сказав би один кіногерой, не кожному сценаристу могло б наснитися вважає військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, український досвід уже становить професійний інтерес для іноземних партнерів.

"Сьогодні представники іноземних спецслужб приїжджають в Україну, щоб переймати досвід і вивчати проведені нами операції. "Павутина" вже стала прикладом, який вивчають у професійному середовищі спецслужб і який, безумовно, увійде в історію спеціальних операцій", - додав Жданов.

"Павутина" стала підтвердженням того, що навіть за стрімкого розвитку безпілотних технологій агентурна робота залишається одним із найважливіших інструментів спецслужб. Дрони можуть завдати удару за тисячі кілометрів від лінії фронту, але саме люди забезпечують умови, за яких такий удар стає можливим. І поки результати спецоперацій потрапляють у заголовки світових медіа, значна частина роботи тих, хто їх готує, залишається засекреченою.

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