Ексклюзив
08:28 • 2546 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 16968 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 32931 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 33865 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 27499 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 55379 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 39548 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 27370 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 31542 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 44122 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Найзухваліша операція сучасної війни: WSJ опублікувало нові деталі операції "Павутина" СБУ

Київ • УНН

 • 236 перегляди

Міжнародні ЗМІ назвали операцію СБУ "Павутина" найзухвалішою операцією сучасної війни. СБУ уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, використовуючи спеціальні дрони та агентів у росії, що призвело до збитків понад 7 млрд доларів.

Найзухваліша операція сучасної війни: WSJ опублікувало нові деталі операції "Павутина" СБУ

Міжнародні ЗМІ назвали операцію "Павутина" СБУ найзухвалішою операцією сучасної війни і оприлюднили нові деталі. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Зокрема, видання детально описує як СБУ уразила 41 літак стратегічної авіації рф:

18 місяців абсолютної секретності

Підготовку до атаки координував Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк. The WSJ називає його вмілим спецслужбістом, який застосовує нестандартні підходи. Він вибудував команду, яка змогла реалізувати задум технічно та оперативно бездоганно.

росіяни заявили про "іноземний слід" в операції "Павутина": в СБУ відповіли16.10.25, 15:59 • 5509 переглядiв

Інноваційні FPV-дрони власної розробки

СБУ створила спеціальні дрони з посиленою системою зв’язку та бойовим зарядом, що пропалював корпус літаків і вибухав усередині. До аеродромів дрони доставили в будиночках з дахами, які дистанційно відкривалися та мали живлення від акумуляторів і сонячних панелей.

Операція “Павутина”: на зв’язку з СБУ весь час був Президент Зеленський12.08.25, 21:32 • 8576 переглядiв

Агенти СБУ в рф - подружжя українців

СБУ знайшла Артема та Катерину в рф і завербувала. Їх навчили збирати дрони, які доправляли в рф, потім вони орендували склад, наймали водіїв і відправляли вантажівки з будиночками у рейси по рф.

Як саме відбувалася атака дронів

Чотири вантажівки прибули до точок запуску. Дахи будиночків піднялися - і 117 дронів одночасно злетіли в небо. Пілоти з Києва вели їх через стільниковий зв’язок прямо на російські аеродроми й літаки.

Виконавці цієї операції наголосили, що під час її підготовки та проведення "проявився елемент Божого покровительства", яке допомогло їм успішно пройти всі ризиковані моменти.

Під час операції "Павутина" у червні СБУ уразила російські літаки Ту-95, Ту-22М3, Ту-160, а також унікальні літаки-розвідники А-50. Збитки рф склали понад 7 млрд доларів.

Спецоперація СБУ “Павутина” планувалася раніше, але водії вантажівок запили на Великдень - Малюк12.08.25, 22:20 • 4284 перегляди

Павло Башинський

Війна в УкраїніНовини СвітуТехнології
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Ту-160
Ту-95
Ту-22М
Василь Малюк
Служба безпеки України
Київ