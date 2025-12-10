Найзухваліша операція сучасної війни: WSJ опублікувало нові деталі операції "Павутина" СБУ

Міжнародні ЗМІ назвали операцію "Павутина" СБУ найзухвалішою операцією сучасної війни і оприлюднили нові деталі. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Зокрема, видання детально описує як СБУ уразила 41 літак стратегічної авіації рф:

18 місяців абсолютної секретності

Підготовку до атаки координував Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк. The WSJ називає його вмілим спецслужбістом, який застосовує нестандартні підходи. Він вибудував команду, яка змогла реалізувати задум технічно та оперативно бездоганно.

росіяни заявили про "іноземний слід" в операції "Павутина": в СБУ відповіли

Інноваційні FPV-дрони власної розробки

СБУ створила спеціальні дрони з посиленою системою зв’язку та бойовим зарядом, що пропалював корпус літаків і вибухав усередині. До аеродромів дрони доставили в будиночках з дахами, які дистанційно відкривалися та мали живлення від акумуляторів і сонячних панелей.

Операція “Павутина”: на зв’язку з СБУ весь час був Президент Зеленський

Агенти СБУ в рф - подружжя українців

СБУ знайшла Артема та Катерину в рф і завербувала. Їх навчили збирати дрони, які доправляли в рф, потім вони орендували склад, наймали водіїв і відправляли вантажівки з будиночками у рейси по рф.

Як саме відбувалася атака дронів

Чотири вантажівки прибули до точок запуску. Дахи будиночків піднялися - і 117 дронів одночасно злетіли в небо. Пілоти з Києва вели їх через стільниковий зв’язок прямо на російські аеродроми й літаки.

Виконавці цієї операції наголосили, що під час її підготовки та проведення "проявився елемент Божого покровительства", яке допомогло їм успішно пройти всі ризиковані моменти.

Під час операції "Павутина" у червні СБУ уразила російські літаки Ту-95, Ту-22М3, Ту-160, а також унікальні літаки-розвідники А-50. Збитки рф склали понад 7 млрд доларів.

Спецоперація СБУ “Павутина” планувалася раніше, але водії вантажівок запили на Великдень - Малюк