Спецоперація СБУ “Павутина” планувалася раніше, але водії вантажівок запили на Великдень - Малюк

Спецоперація Служби безпеки України "Павутина", під час якої було уражено російські літаки, планувалася раніше, проте водії вантажівок запили на Великдень, і операцію довелося перенести. Про це в ефірі телемарафону розповів голова СБУ Василь Малюк, передає УНН.

Дивіться, в оперативній роботі ніколи не буває все за планом. Тут завжди є якийсь 101, 102 і там 105 варіант, тому, власне, і тут було так само. По суті, щотижня були якісь казуси. Ну, з того, що можна розповісти... 1 червня відбулась реалізація, планували ми її зробити набагато раніше. Але багато було різних питань у ворожих тилах, які приходилось вирішувати. Але одне із питань, і це така нотка гумору: ми планували ще до 9 травня це зробити, але вони на Великдень там зайшли в "запій", пробачте, ну, так зловживали сильно спиртними напоями - сказав Малюк.

Він розповів, що джерела СБУ просто не могли додзвонитися до водіїв фур.

То одного водія немає, то іншого, розумієте? Потім, 1 травня – "майовка" у них, і вони тиждень лежать, їх немає. Потім 9 травня. У нас реально місяць випав, кажу вам відверто, саме по цій першопричині. Тому тут… це насправді, в цьому і є певний гумор і завжди все складається так, як має скластися, виходячи з всього того, як ми підготувались і як ми зробили. Власне, нас влаштовує 1 червня – день, коли ми провели цю операцію і провели доволі успішно - додав Малюк.

Також він розповів, що ще один курйозний момент виник під час того, як один з негласних помічників просто випадково натис кнопку і від'їхав дах будиночка, з якого мали вилітали дрони.

І один із водіїв побачив дрони, які стояли в бойовому порядку. Терміново до мене прибіг мій побратим, з яким ми займались: "Пане голово, у нас нештатна ситуація. Що будемо робити?". Я кажу: "Набирай швидко нашого агентуриста, який тримав на оперативному контакті наші джерела. Він йому зателефонував. Я кажу: "Дивись, давай ось таким чином зробимо. Таку термінову легенду з коліс потрібно йому одразу зарядити, тому водію, який побачив: Будиночки мисливські? Мисливські. Це дрони спеціальні розвідувальні. Будиночки встановлюються на мисливські угіддя, де десятки тисяч кілометрів їх, відповідно, територія. Вони піднімаються, пильнують, вираховують популяцію тих чи інших тварин, а також браконьєрів. Потім повертаються на місце і вся ця інформація стікається в єдиний центр, аналізується і так далі". Водій, який побачив це, йому було 63 роки. Ну, тобто, він у віці, і він, по суті, на "ви" з гаджетами. Ну і він, як кажуть, "з'їв" цю нашу легенду. Плюс той зверху йому підкріпив це ще відповідною зарплатнею додатковою. І так от воно у нас "пролізло". Але тут позитив, потрібно відмітити роботу самого нашого негласного помічника, оскільки важливий елемент успішності - це наявність у його психотипі певного такого, знаєте, здорового авантюризму, де він зміг ось так, на ходу - додав Малюк.

Нагадаємо

Спецоперація "Павутина" стала успішною завдяки унікальному симбіозу агентурної та технічної складової, які застосувала Служба безпеки України. Окрім того, на зв'язку з СБУ весь час був Президент України Володимир Зеленський, який прискорював процес.