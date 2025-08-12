Спецоперація СБУ “Павутина” планувалася раніше, але водії вантажівок запили на Великдень - Малюк

$41.450.06
48.200.00
ukenru
17:43 • 4844 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
15:14 • 26266 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
14:45 • 25885 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48 • 47281 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
13:29 • 30773 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 35600 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 92184 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50 • 89040 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 87853 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 41087 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
50%
755мм
Популярнi новини
Інтерпол категорично відмовляється оголошувати в розшук російських воєнних злочинців – Офіс Генпрокурора12 серпня, 11:05 • 10442 перегляди
Китай відреагував на зустріч Трампа та путіна без України та ЄС14:20 • 23992 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка15:52 • 13100 перегляди
Буданов звернувся до українців напередодні зустрічі президента США Трампа з російським диктатором путінимPhoto15:59 • 13722 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах16:50 • 6788 перегляди
Публікації
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти17:43 • 4846 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах16:50 • 6800 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
15:14 • 26270 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto13:48 • 47283 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду12 серпня, 12:25 • 92186 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Реджеп Тайїп Ердоган
Василь Малюк
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video18:19 • 952 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка15:52 • 13107 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 81259 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 47244 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 203581 перегляди
Актуальне
Ту-95
Ту-22М
Ту-160
Іл-78
F-35 Lightning II

Спецоперація СБУ “Павутина” планувалася раніше, але водії вантажівок запили на Великдень - Малюк

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що операцію "Павутина" довелося перенести через "запій" водіїв вантажівок на Великдень. Також він розповів про курйозний випадок з розкриттям дронів водієм, якому довелося вигадувати легенду.

Спецоперація СБУ “Павутина” планувалася раніше, але водії вантажівок запили на Великдень - Малюк

Спецоперація Служби безпеки України "Павутина", під час якої було уражено російські літаки, планувалася раніше, проте водії вантажівок запили на Великдень, і операцію довелося перенести. Про це в ефірі телемарафону розповів голова СБУ Василь Малюк, передає УНН.

Дивіться, в оперативній роботі ніколи не буває все за планом. Тут завжди є якийсь 101, 102 і там 105 варіант, тому, власне, і тут було так само. По суті, щотижня були якісь казуси. Ну, з того, що можна розповісти... 1 червня відбулась реалізація, планували ми її зробити набагато раніше. Але багато було різних питань у ворожих тилах, які приходилось вирішувати. Але одне із питань, і це така нотка гумору: ми планували ще до 9 травня це зробити, але вони на Великдень там зайшли в "запій", пробачте, ну, так зловживали сильно спиртними напоями 

- сказав Малюк.

Він розповів, що джерела СБУ просто не могли додзвонитися до водіїв фур.

То одного водія немає, то іншого, розумієте? Потім, 1 травня – "майовка" у них, і вони тиждень лежать, їх немає. Потім 9 травня. У нас реально місяць випав, кажу вам відверто, саме по цій першопричині. Тому тут… це насправді, в цьому і є певний гумор і завжди все складається так, як має скластися, виходячи з всього того, як ми підготувались і як ми зробили. Власне, нас влаштовує 1 червня – день, коли ми провели цю операцію і провели доволі успішно 

- додав Малюк.

Також він розповів, що ще один курйозний момент виник під час того, як один з негласних помічників просто випадково натис кнопку і від'їхав дах будиночка, з якого мали вилітали дрони.

І один із водіїв побачив дрони, які стояли в бойовому порядку. Терміново до мене прибіг мій побратим, з яким ми займались: "Пане голово, у нас нештатна ситуація. Що будемо робити?". Я кажу: "Набирай швидко нашого агентуриста, який тримав на оперативному контакті наші джерела. Він йому зателефонував. Я кажу: "Дивись, давай ось таким чином зробимо. Таку термінову легенду з коліс потрібно йому одразу зарядити, тому водію, який побачив: Будиночки мисливські? Мисливські. Це дрони спеціальні розвідувальні. Будиночки встановлюються на мисливські угіддя, де десятки тисяч кілометрів їх, відповідно, територія. Вони піднімаються, пильнують, вираховують популяцію тих чи інших тварин, а також браконьєрів. Потім повертаються на місце і вся ця інформація стікається в єдиний центр, аналізується і так далі". Водій, який побачив це, йому було 63 роки. Ну, тобто, він у віці, і він, по суті, на "ви" з гаджетами. Ну і він, як кажуть, "з'їв" цю нашу легенду. Плюс той зверху йому підкріпив це ще відповідною зарплатнею додатковою. І так от воно у нас "пролізло". Але тут позитив, потрібно відмітити роботу самого нашого негласного помічника, оскільки важливий елемент успішності - це наявність у його психотипі певного такого, знаєте, здорового авантюризму, де він зміг ось так, на ходу 

- додав Малюк.

Нагадаємо

Спецоперація "Павутина" стала успішною завдяки унікальному симбіозу агентурної та технічної складової, які застосувала Служба безпеки України. Окрім того, на зв'язку з СБУ весь час був Президент України Володимир Зеленський, який прискорював процес.

Павло Башинський

ВійнаТехнології
Василь Малюк
Служба безпеки України
Володимир Зеленський