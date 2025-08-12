Спецоперація СБУ “Павутина” планувалася раніше, але водії вантажівок запили на Великдень - Малюк
Київ • УНН
Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що операцію "Павутина" довелося перенести через "запій" водіїв вантажівок на Великдень. Також він розповів про курйозний випадок з розкриттям дронів водієм, якому довелося вигадувати легенду.
Спецоперація Служби безпеки України "Павутина", під час якої було уражено російські літаки, планувалася раніше, проте водії вантажівок запили на Великдень, і операцію довелося перенести. Про це в ефірі телемарафону розповів голова СБУ Василь Малюк, передає УНН.
Дивіться, в оперативній роботі ніколи не буває все за планом. Тут завжди є якийсь 101, 102 і там 105 варіант, тому, власне, і тут було так само. По суті, щотижня були якісь казуси. Ну, з того, що можна розповісти... 1 червня відбулась реалізація, планували ми її зробити набагато раніше. Але багато було різних питань у ворожих тилах, які приходилось вирішувати. Але одне із питань, і це така нотка гумору: ми планували ще до 9 травня це зробити, але вони на Великдень там зайшли в "запій", пробачте, ну, так зловживали сильно спиртними напоями
Він розповів, що джерела СБУ просто не могли додзвонитися до водіїв фур.
То одного водія немає, то іншого, розумієте? Потім, 1 травня – "майовка" у них, і вони тиждень лежать, їх немає. Потім 9 травня. У нас реально місяць випав, кажу вам відверто, саме по цій першопричині. Тому тут… це насправді, в цьому і є певний гумор і завжди все складається так, як має скластися, виходячи з всього того, як ми підготувались і як ми зробили. Власне, нас влаштовує 1 червня – день, коли ми провели цю операцію і провели доволі успішно
Також він розповів, що ще один курйозний момент виник під час того, як один з негласних помічників просто випадково натис кнопку і від'їхав дах будиночка, з якого мали вилітали дрони.
І один із водіїв побачив дрони, які стояли в бойовому порядку. Терміново до мене прибіг мій побратим, з яким ми займались: "Пане голово, у нас нештатна ситуація. Що будемо робити?". Я кажу: "Набирай швидко нашого агентуриста, який тримав на оперативному контакті наші джерела. Він йому зателефонував. Я кажу: "Дивись, давай ось таким чином зробимо. Таку термінову легенду з коліс потрібно йому одразу зарядити, тому водію, який побачив: Будиночки мисливські? Мисливські. Це дрони спеціальні розвідувальні. Будиночки встановлюються на мисливські угіддя, де десятки тисяч кілометрів їх, відповідно, територія. Вони піднімаються, пильнують, вираховують популяцію тих чи інших тварин, а також браконьєрів. Потім повертаються на місце і вся ця інформація стікається в єдиний центр, аналізується і так далі". Водій, який побачив це, йому було 63 роки. Ну, тобто, він у віці, і він, по суті, на "ви" з гаджетами. Ну і він, як кажуть, "з'їв" цю нашу легенду. Плюс той зверху йому підкріпив це ще відповідною зарплатнею додатковою. І так от воно у нас "пролізло". Але тут позитив, потрібно відмітити роботу самого нашого негласного помічника, оскільки важливий елемент успішності - це наявність у його психотипі певного такого, знаєте, здорового авантюризму, де він зміг ось так, на ходу
Нагадаємо
Спецоперація "Павутина" стала успішною завдяки унікальному симбіозу агентурної та технічної складової, які застосувала Служба безпеки України. Окрім того, на зв'язку з СБУ весь час був Президент України Володимир Зеленський, який прискорював процес.