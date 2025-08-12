Спецоперация СБУ "Паутина" планировалась раньше, но водители грузовиков запили на Пасху - Малюк

$41.450.06
48.200.00
ukenru
17:43 • 5012 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
15:14 • 26432 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
14:45 • 25972 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
13:48 • 47434 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 30847 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 35698 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 92695 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50 • 89494 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50 • 88288 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30 • 41291 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
50%
755мм
Популярные новости
Интерпол категорически отказывается объявлять в розыск российских военных преступников – Офис Генпрокурора12 августа, 11:05 • 10496 просмотра
Китай отреагировал на встречу Трампа и путина без Украины и ЕС14:20 • 24051 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка15:52 • 13172 просмотра
Буданов обратился к украинцам накануне встречи президента США Трампа с российским диктатором путинымPhoto15:59 • 13787 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах16:50 • 6962 просмотра
публикации
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты17:43 • 5006 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах16:50 • 6978 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
15:14 • 26429 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto13:48 • 47432 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода12 августа, 12:25 • 92688 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Реджеп Тайип Эрдоган
Василий Малюк
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Турция
Реклама
УНН Lite
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo18:19 • 1010 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка15:52 • 13182 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 81614 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 47375 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 203726 просмотра
Актуальное
Ту-95
Туполев Ту-22М
Ту-160
Ил-78
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Спецоперация СБУ "Паутина" планировалась раньше, но водители грузовиков запили на Пасху - Малюк

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что операцию "Паутина" пришлось перенести из-за "запоя" водителей грузовиков на Пасху. Также он рассказал о курьезном случае с раскрытием дронов водителем, которому пришлось придумывать легенду.

Спецоперация СБУ "Паутина" планировалась раньше, но водители грузовиков запили на Пасху - Малюк

Спецоперация Службы безопасности Украины "Паутина", в ходе которой были поражены российские самолеты, планировалась ранее, однако водители грузовиков запили на Пасху, и операцию пришлось перенести. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава СБУ Василий Малюк, передает УНН.

Смотрите, в оперативной работе никогда не бывает все по плану. Здесь всегда есть какой-то 101, 102 и там 105 вариант, поэтому, собственно, и здесь было так же. По сути, каждую неделю были какие-то казусы. Ну, из того, что можно рассказать... 1 июня состоялась реализация, планировали мы ее сделать намного раньше. Но много было разных вопросов во вражеских тылах, которые приходилось решать. Но один из вопросов, и это такая нотка юмора: мы планировали еще до 9 мая это сделать, но они на Пасху там зашли в "запой", простите, ну, так злоупотребляли сильно спиртными напитками 

- сказал Малюк.

Он рассказал, что источники СБУ просто не могли дозвониться до водителей фур.

То одного водителя нет, то другого, понимаете? Потом, 1 мая – "маевка" у них, и они неделю лежат, их нет. Потом 9 мая. У нас реально месяц выпал, говорю вам откровенно, именно по этой первопричине. Поэтому здесь… это на самом деле, в этом и есть определенный юмор и всегда все складывается так, как должно сложиться, исходя из всего того, как мы подготовились и как мы сделали. Собственно, нас устраивает 1 июня – день, когда мы провели эту операцию и провели довольно успешно 

- добавил Малюк.

Также он рассказал, что еще один курьезный момент возник во время того, как один из негласных помощников просто случайно нажал кнопку и отъехала крыша домика, из которого должны были вылетать дроны.

И один из водителей увидел дроны, которые стояли в боевом порядке. Срочно ко мне прибежал мой побратим, с которым мы занимались: "Господин глава, у нас нештатная ситуация. Что будем делать?". Я говорю: "Набирай быстро нашего агентуриста, который держал на оперативном контакте наши источники. Он ему позвонил. Я говорю: "Смотри, давай вот таким образом сделаем. Такую срочную легенду с колес нужно ему сразу зарядить, тому водителю, который увидел: Домики охотничьи? Охотничьи. Это дроны специальные разведывательные. Домики устанавливаются на охотничьи угодья, где десятки тысяч километров их, соответственно, территория. Они поднимаются, следят, высчитывают популяцию тех или иных животных, а также браконьеров. Потом возвращаются на место и вся эта информация стекается в единый центр, анализируется и так далее". Водитель, который увидел это, ему было 63 года. Ну, то есть, он в возрасте, и он, по сути, на "вы" с гаджетами. Ну и он, как говорят, "съел" эту нашу легенду. Плюс тот сверху ему подкрепил это еще соответствующей зарплатой дополнительной. И так вот оно у нас "пролезло". Но здесь позитив, нужно отметить работу самого нашего негласного помощника, поскольку важный элемент успешности - это наличие в его психотипе определенного такого, знаете, здорового авантюризма, где он смог вот так, на ходу 

- добавил Малюк.

Напомним

Спецоперация "Паутина" стала успешной благодаря уникальному симбиозу агентурной и технической составляющей, которые применила Служба безопасности Украины. Кроме того, на связи с СБУ все время был Президент Украины Владимир Зеленский, который ускорял процесс.

Павел Башинский

ВойнаТехнологии
Василий Малюк
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский