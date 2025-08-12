Спецоперация СБУ "Паутина" планировалась раньше, но водители грузовиков запили на Пасху - Малюк

Спецоперация Службы безопасности Украины "Паутина", в ходе которой были поражены российские самолеты, планировалась ранее, однако водители грузовиков запили на Пасху, и операцию пришлось перенести. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава СБУ Василий Малюк, передает УНН.

Смотрите, в оперативной работе никогда не бывает все по плану. Здесь всегда есть какой-то 101, 102 и там 105 вариант, поэтому, собственно, и здесь было так же. По сути, каждую неделю были какие-то казусы. Ну, из того, что можно рассказать... 1 июня состоялась реализация, планировали мы ее сделать намного раньше. Но много было разных вопросов во вражеских тылах, которые приходилось решать. Но один из вопросов, и это такая нотка юмора: мы планировали еще до 9 мая это сделать, но они на Пасху там зашли в "запой", простите, ну, так злоупотребляли сильно спиртными напитками - сказал Малюк.

Он рассказал, что источники СБУ просто не могли дозвониться до водителей фур.

То одного водителя нет, то другого, понимаете? Потом, 1 мая – "маевка" у них, и они неделю лежат, их нет. Потом 9 мая. У нас реально месяц выпал, говорю вам откровенно, именно по этой первопричине. Поэтому здесь… это на самом деле, в этом и есть определенный юмор и всегда все складывается так, как должно сложиться, исходя из всего того, как мы подготовились и как мы сделали. Собственно, нас устраивает 1 июня – день, когда мы провели эту операцию и провели довольно успешно - добавил Малюк.

Также он рассказал, что еще один курьезный момент возник во время того, как один из негласных помощников просто случайно нажал кнопку и отъехала крыша домика, из которого должны были вылетать дроны.

И один из водителей увидел дроны, которые стояли в боевом порядке. Срочно ко мне прибежал мой побратим, с которым мы занимались: "Господин глава, у нас нештатная ситуация. Что будем делать?". Я говорю: "Набирай быстро нашего агентуриста, который держал на оперативном контакте наши источники. Он ему позвонил. Я говорю: "Смотри, давай вот таким образом сделаем. Такую срочную легенду с колес нужно ему сразу зарядить, тому водителю, который увидел: Домики охотничьи? Охотничьи. Это дроны специальные разведывательные. Домики устанавливаются на охотничьи угодья, где десятки тысяч километров их, соответственно, территория. Они поднимаются, следят, высчитывают популяцию тех или иных животных, а также браконьеров. Потом возвращаются на место и вся эта информация стекается в единый центр, анализируется и так далее". Водитель, который увидел это, ему было 63 года. Ну, то есть, он в возрасте, и он, по сути, на "вы" с гаджетами. Ну и он, как говорят, "съел" эту нашу легенду. Плюс тот сверху ему подкрепил это еще соответствующей зарплатой дополнительной. И так вот оно у нас "пролезло". Но здесь позитив, нужно отметить работу самого нашего негласного помощника, поскольку важный элемент успешности - это наличие в его психотипе определенного такого, знаете, здорового авантюризма, где он смог вот так, на ходу - добавил Малюк.

Напомним

Спецоперация "Паутина" стала успешной благодаря уникальному симбиозу агентурной и технической составляющей, которые применила Служба безопасности Украины. Кроме того, на связи с СБУ все время был Президент Украины Владимир Зеленский, который ускорял процесс.