В Конгрессе США предлагают запретить переименование федеральных объектов в честь Трампа
Киев • УНН
В Конгрессе США зарегистрирован законопроект, запрещающий переименовывать федеральные здания или земли в честь действующего президента. Это стало ответом на добавление имени Дональда Трампа к названию Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди.
В Конгрессе США зарегистрирован законопроект, которым предлагается запретить переименование любого федерального здания, земли или другого актива в честь действующего президента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newsweek.
Детали
Отмечается, что законопроект стал ответом на недавнее решение добавить имя президента Дональда Трампа к Центру исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди.
Длительный спор о переименовании федеральных памятников подчеркивает напряженность между исполнительной властью и Конгрессом по контролю над национальными памятниками
Как указала конгрессмен Эйприл Макклейн Делани из Демократической партии, "Конгресс должен прекратить "брендирование Трампом" наших национальных сокровищ и мемориалов".
Напомним
На днях у главного входа в Центр исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди начались работы по монтажу имени Дональда Трампа. Рабочие на лесах, прикрытых синим брезентом, уже установили букву "D" и надпись "Donald".
