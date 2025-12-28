$41.930.00
Эксклюзив
05:38
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средства
27 декабря, 17:54
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работу
27 декабря, 11:54
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного стола
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Конгрессе США предлагают запретить переименование федеральных объектов в честь Трампа

Киев • УНН

 • 18 просмотра

В Конгрессе США зарегистрирован законопроект, запрещающий переименовывать федеральные здания или земли в честь действующего президента. Это стало ответом на добавление имени Дональда Трампа к названию Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди.

В Конгрессе США зарегистрирован законопроект, которым предлагается запретить переименование любого федерального здания, земли или другого актива в честь действующего президента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newsweek.

Детали

Отмечается, что законопроект стал ответом на недавнее решение добавить имя президента Дональда Трампа к Центру исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди.

Длительный спор о переименовании федеральных памятников подчеркивает напряженность между исполнительной властью и Конгрессом по контролю над национальными памятниками

- пишет издание.

Как указала конгрессмен Эйприл Макклейн Делани из Демократической партии, "Конгресс должен прекратить "брендирование Трампом" наших национальных сокровищ и мемориалов".

Напомним

На днях у главного входа в Центр исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди начались работы по монтажу имени Дональда Трампа. Рабочие на лесах, прикрытых синим брезентом, уже установили букву "D" и надпись "Donald".

Вадим Хлюдзинский

