Рейтинг Дональда Трампа среди рабочего класса упал до исторического минимума – СМИ

$41.930.22
49.430.26
ukenru
18:17 • 3186 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
16:30 • 12974 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 15327 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 21788 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 36527 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 24085 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 19271 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 18824 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 20644 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 43457 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4.8м/с
85%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
рф нанесла ракетный удар по Умани: шестеро травмированных, среди них двое детей26 декабря, 10:19 • 17738 просмотра
Российская ракета попала в жилой микрорайон Умани: полиция показала последствия удараPhotoVideo26 декабря, 11:33 • 17562 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 9484 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам14:35 • 14618 просмотра
Более 78% украинцев считают, что государство не подготовилось к вторжению рф - опросPhoto15:38 • 19052 просмотра
публикации
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo17:00 • 7808 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto16:30 • 12974 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам14:35 • 14677 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 36527 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 43457 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Давид Арахамия
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Государственная граница Украины
Харьков
Реклама
УНН Lite
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo17:00 • 7808 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto16:51 • 5102 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo14:56 • 6678 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 9582 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 26119 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Сухой Су-30
Сериал
Отопление

Рейтинг Дональда Трампа среди рабочего класса упал до исторического минимума – СМИ

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Уровень поддержки Дональда Трампа среди американцев с низким доходом обвалился до 31% на фоне обеспокоенности стоимостью жизни. Опрос YouGov/Economist показал падение чистого рейтинга одобрения до -34 пунктов.

Рейтинг Дональда Трампа среди рабочего класса упал до исторического минимума – СМИ
Фото: AP

Согласно новому опросу YouGov/Economist, уровень поддержки президента США Дональда Трампа среди американцев с низким доходом обвалился до 31% на фоне обеспокоенности стоимостью жизни и замедлением рынка труда. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Детали

Опрос, проведенный 20–22 декабря 2025 года, зафиксировал чистый рейтинг одобрения Трампа среди граждан с доходом до 50 000 долларов на уровне -34 пункта. Это существенное падение по сравнению с ноябрем, когда этот показатель составлял -28 пунктов. Сейчас 65% представителей рабочего класса не одобряют деятельность президента, что ставит под угрозу позиции республиканцев.

Угроза рецессии и невыполненные обещания

Несмотря на обещания Трампа снизить цены в "первый же день" второго срока, США продолжают бороться с высокой инфляцией. Лишь 29% опрошенных с низким доходом считают, что страна движется в правильном направлении. Аналитики отмечают, что индекс ожиданий потребителей находится ниже критической отметки уже 11 месяцев подряд, что традиционно является сигналом будущей рецессии.

США продолжают бороться с высокими и растущими ценами и замедлением на рынке труда 

– говорится в отчете. 

Демократы уже используют эти экономические опасения для усиления своих предвыборных кампаний.

Трамп теряет влияние среди американцев и в Республиканской партии - The Atlantic25.12.25, 04:17 • 27067 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира