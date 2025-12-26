Рейтинг Дональда Трампа среди рабочего класса упал до исторического минимума – СМИ
Киев • УНН
Уровень поддержки Дональда Трампа среди американцев с низким доходом обвалился до 31% на фоне обеспокоенности стоимостью жизни. Опрос YouGov/Economist показал падение чистого рейтинга одобрения до -34 пунктов.
Согласно новому опросу YouGov/Economist, уровень поддержки президента США Дональда Трампа среди американцев с низким доходом обвалился до 31% на фоне обеспокоенности стоимостью жизни и замедлением рынка труда. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.
Детали
Опрос, проведенный 20–22 декабря 2025 года, зафиксировал чистый рейтинг одобрения Трампа среди граждан с доходом до 50 000 долларов на уровне -34 пункта. Это существенное падение по сравнению с ноябрем, когда этот показатель составлял -28 пунктов. Сейчас 65% представителей рабочего класса не одобряют деятельность президента, что ставит под угрозу позиции республиканцев.
Угроза рецессии и невыполненные обещания
Несмотря на обещания Трампа снизить цены в "первый же день" второго срока, США продолжают бороться с высокой инфляцией. Лишь 29% опрошенных с низким доходом считают, что страна движется в правильном направлении. Аналитики отмечают, что индекс ожиданий потребителей находится ниже критической отметки уже 11 месяцев подряд, что традиционно является сигналом будущей рецессии.
США продолжают бороться с высокими и растущими ценами и замедлением на рынке труда
Демократы уже используют эти экономические опасения для усиления своих предвыборных кампаний.
Трамп теряет влияние среди американцев и в Республиканской партии - The Atlantic25.12.25, 04:17 • 27067 просмотров