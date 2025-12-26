$41.930.22
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
16:30 • 12839 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столу
26 грудня, 13:36 • 15230 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 21698 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 36450 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 24036 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 19238 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 18811 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 20633 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частини
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 43419 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 36450 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 43419 перегляди
Рейтинг Дональда Трампа серед робітничого класу впав до історичного мінімуму – ЗМІ

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Рівень підтримки Дональда Трампа серед американців із низьким доходом обвалився до 31% на тлі занепокоєння щодо вартості життя. Опитування YouGov/Economist показало падіння чистого рейтингу схвалення до -34 пунктів.

Рейтинг Дональда Трампа серед робітничого класу впав до історичного мінімуму – ЗМІ
Фото: AP

Згідно з новим опитуванням YouGov/Economist, рівень підтримки президента США Дональда Трампа серед американців із низьким доходом обвалився до 31% на тлі занепокоєння щодо вартості життя та уповільнення ринку праці. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.

Деталі

Опитування, проведене 20–22 грудня 2025 року, зафіксувало чистий рейтинг схвалення Трампа серед громадян із доходом до 50 000 доларів на рівні -34 пункти. Це суттєве падіння порівняно з листопадом, коли цей показник становив -28 пунктів. Наразі 65% представників робітничого класу не схвалюють діяльність президента, що ставить під загрозу позиції республіканців.

Загроза рецесії та невиконані обіцянки

Попри обіцянки Трампа знизити ціни в "перший же день" другого терміну, США продовжують боротися з високою інфляцією. Лише 29% опитаних з низьким доходом вважають, що країна рухається у правильному напрямку. Аналітики зазначають, що індекс очікувань споживачів перебуває нижче критичної позначки вже 11 місяців поспіль, що традиційно є сигналом майбутньої рецесії.

США продовжують боротися з високими та зростаючими цінами та уповільненням на ринку праці 

– йдеться у звіті. 

Демократи вже використовують ці економічні побоювання для посилення своїх передвиборчих кампаній.

Трамп втрачає вплив серед американців та у Республіканській партії - The Atlantic25.12.25, 04:17 • 27058 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу