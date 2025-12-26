Рейтинг Дональда Трампа серед робітничого класу впав до історичного мінімуму – ЗМІ
Рівень підтримки Дональда Трампа серед американців із низьким доходом обвалився до 31% на тлі занепокоєння щодо вартості життя. Опитування YouGov/Economist показало падіння чистого рейтингу схвалення до -34 пунктів.
Згідно з новим опитуванням YouGov/Economist, рівень підтримки президента США Дональда Трампа серед американців із низьким доходом обвалився до 31% на тлі занепокоєння щодо вартості життя та уповільнення ринку праці. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.
Деталі
Опитування, проведене 20–22 грудня 2025 року, зафіксувало чистий рейтинг схвалення Трампа серед громадян із доходом до 50 000 доларів на рівні -34 пункти. Це суттєве падіння порівняно з листопадом, коли цей показник становив -28 пунктів. Наразі 65% представників робітничого класу не схвалюють діяльність президента, що ставить під загрозу позиції республіканців.
Загроза рецесії та невиконані обіцянки
Попри обіцянки Трампа знизити ціни в "перший же день" другого терміну, США продовжують боротися з високою інфляцією. Лише 29% опитаних з низьким доходом вважають, що країна рухається у правильному напрямку. Аналітики зазначають, що індекс очікувань споживачів перебуває нижче критичної позначки вже 11 місяців поспіль, що традиційно є сигналом майбутньої рецесії.
США продовжують боротися з високими та зростаючими цінами та уповільненням на ринку праці
Демократи вже використовують ці економічні побоювання для посилення своїх передвиборчих кампаній.
