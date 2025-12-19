Центр Кеннеді у Вашингтоні стає "Центром Трампа-Кеннеді" попри юридичні суперечки
Центр виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді перейменовано на "Меморіальний центр виконавських мистецтв імені Дональда Дж. Трампа та Джона Ф. Кеннеді". Це рішення Ради опікунів викликало критику через закріплену законом 1964 року назву та обурення родини Кеннеді.
У п'ятницю біля головного входу до Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді розпочалися роботи з монтажу імені Дональда Трампа. Робітники на риштуваннях, прикритих синім брезентом, уже встановили літеру "D" та напис "Donald". Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Це сталося наступного дня після того, як сформована президентом Рада опікунів одноголосно проголосувала за зміну офіційної назви на "Меморіальний центр виконавських мистецтв імені Дональда Дж. Трампа та Джона Ф. Кеннеді".
"Порятунок будівлі" проти федерального закону
Адміністрація Центру пояснює такий крок визнанням заслуг Трампа, який, за їхніми словами, врятував установу від "фінансового краху та фізичного руйнування". Президент Трамп, який особисто очолює раду, заявив, що "здивований і вшанований" таким рішенням.
Однак юридична легітимність перейменування викликала шквал критики. Опоненти наголошують, що назва закладу була закріплена спеціальним законом Конгресу від 1964 року, а отже, лише законодавці мають право її змінювати.
Центр Кеннеді був названий законом. Зміна назви вимагатиме перегляду цього закону 1964 року. Рада Центру Кеннеді не є законодавчим органом. Конгрес приймає закони
Реакція родини Кеннеді та Конгресу
Родина Кеннеді сприйняла подію вкрай болісно. Марія Шрайвер, племінниця Джона Кеннеді, назвала це рішення "незрозумілим" та "таким, що виходить за межі прийнятного". Демократи в Конгресі вже заявили, що Рада опікунів перевищила свої повноваження, і обіцяють оскаржити ці дії.
Це вже не перший випадок "брендування" державних установ у столиці США за останній час: нещодавно ім'я Трампа було додано до будівлі Інституту миру США.
