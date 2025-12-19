$42.340.00
15:48 • 11487 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
15:34 • 20584 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
14:53 • 19618 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 35716 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:08 • 28167 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 17023 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
19 грудня, 12:26 • 17987 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
19 грудня, 12:10 • 13717 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 27525 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
19 грудня, 11:08 • 11535 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
Центр Кеннеді у Вашингтоні стає "Центром Трампа-Кеннеді" попри юридичні суперечки

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Центр виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді перейменовано на "Меморіальний центр виконавських мистецтв імені Дональда Дж. Трампа та Джона Ф. Кеннеді". Це рішення Ради опікунів викликало критику через закріплену законом 1964 року назву та обурення родини Кеннеді.

Центр Кеннеді у Вашингтоні стає "Центром Трампа-Кеннеді" попри юридичні суперечки

У п'ятницю біля головного входу до Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді розпочалися роботи з монтажу імені Дональда Трампа. Робітники на риштуваннях, прикритих синім брезентом, уже встановили літеру "D" та напис "Donald". Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Це сталося наступного дня після того, як сформована президентом Рада опікунів одноголосно проголосувала за зміну офіційної назви на "Меморіальний центр виконавських мистецтв імені Дональда Дж. Трампа та Джона Ф. Кеннеді".

"Порятунок будівлі" проти федерального закону

Адміністрація Центру пояснює такий крок визнанням заслуг Трампа, який, за їхніми словами, врятував установу від "фінансового краху та фізичного руйнування". Президент Трамп, який особисто очолює раду, заявив, що "здивований і вшанований" таким рішенням.

Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17.12.25, 14:18 • 47143 перегляди

Однак юридична легітимність перейменування викликала шквал критики. Опоненти наголошують, що назва закладу була закріплена спеціальним законом Конгресу від 1964 року, а отже, лише законодавці мають право її змінювати.

Центр Кеннеді був названий законом. Зміна назви вимагатиме перегляду цього закону 1964 року. Рада Центру Кеннеді не є законодавчим органом. Конгрес приймає закони 

– зазначив колишній історик Палати представників Рей Смок.

Реакція родини Кеннеді та Конгресу

Родина Кеннеді сприйняла подію вкрай болісно. Марія Шрайвер, племінниця Джона Кеннеді, назвала це рішення "незрозумілим" та "таким, що виходить за межі прийнятного". Демократи в Конгресі вже заявили, що Рада опікунів перевищила свої повноваження, і обіцяють оскаржити ці дії.

Це вже не перший випадок "брендування" державних установ у столиці США за останній час: нещодавно ім'я Трампа було додано до будівлі Інституту миру США.

На "алеї президентської слави" Білого дому Байдена назвали "Сонним Джо" та "найгіршим президентом"18.12.25, 13:48 • 3290 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Бренд
Джон Ф. Кеннеді
Ассошіейтед Прес
Конгрес США
Сполучені Штати Америки