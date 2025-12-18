$42.340.15
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 2014 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 5414 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
08:07 • 14846 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
07:18 • 23794 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 35648 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 51773 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 50000 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 82520 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 42558 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
На "алеї президентської слави" Білого дому Байдена назвали "Сонним Джо" та "найгіршим президентом"

Київ • УНН

 • 34 перегляди

На території Білого дому встановили таблички вздовж "Президентської алеї слави" Дональда Трампа, де Джо Байдена назвали "найгіршим президентом". Також там є описи інших президентів, включаючи Барака Обаму та Білла Клінтона, з політизованими оцінками.

На "алеї президентської слави" Білого дому Байдена назвали "Сонним Джо" та "найгіршим президентом"

На території Білого дому встановили таблички вздовж "Президентської алеї слави" Дональда Трампа, на яких розміщено описи його попередників на посаді. Колишнього лідера країни Джо Байдена там описали як "найгіршого президента" в історії. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Табличка на початку експозиції, що розташована вздовж пішохідної доріжки біля Західного крила Білого дому, зазначає, що алея була "задумана, побудована та присвячена" Трампом "на честь минулих президентів — хороших, поганих та десь посередині, які служили нашій країні та віддали так багато в цьому служінні".

Власна табличка Трампа хвалить його перемогу 2024 року, зазначаючи, що він подолав "безпрецедентне використання правоохоронних органів проти нього, а також дві спроби вбивства". Вона також заявляє, що Трамп, який перебуває при владі 11 місяців, "виконав" свою обіцянку з інавгураційного дня про настання "Золотої Ери Америки", посилаючись на свої твердження про закінчені війни, охоронювані кордони та депортацію нібито членів банд.

Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17.12.25, 14:18 • 27240 переглядiв

Табличка для колишнього президента Джо Байдена, на якій зображено автопідпис, спирається на знайомі претензії Трампа. "Сонний Джо Байден був, безумовно, найгіршим президентом в історії Америки. Він вступив на посаду внаслідок найкорумпованіших виборів, які коли-небудь бачили у США, і керував серією безпрецедентних катастроф, що поставили нашу націю на межу знищення", — йдеться на табличці. "Але незважаючи на все, президент Трамп був би переобраний із значною перевагою та ЗБЕРЕ АМЕРИКУ!"

Інші президенти отримують подібно політизовані описи, наприклад, колишній президент Барак Обама.

"Барак Хусейн Обама був першим чорношкірим президентом, організатором громад, сенатором від Іллінойсу на один термін та одним із найроздільніших політичних діячів в історії Америки", — зазначено на табличці. В ній його критикують за ухвалення того, що Трамп називає "надзвичайно неефективним та дорогим законом про охорону здоров’я" та підписання "односторонніх Паризьких кліматичних угод".

Табличка колишнього президента Білла Клінтона відзначає політичні досягнення, але також згадує поразку державного секретаря Гілларі Клінтон на виборах 2016 року Трампу. "У 2016 році дружина президента Клінтона, Гілларі, програла президентські вибори президенту Дональду Дж. Трампу!"

Білий дім заявляє, що США "пощастить", якщо Трамп залишиться на посаді "ще довше"18.12.25, 10:00 • 1014 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Вибори в США
Білл Клінтон
Гілларі Клінтон
Барак Обама
Дональд Трамп
Джо Байден
Сполучені Штати Америки