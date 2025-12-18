На "алеї президентської слави" Білого дому Байдена назвали "Сонним Джо" та "найгіршим президентом"

На території Білого дому встановили таблички вздовж "Президентської алеї слави" Дональда Трампа, на яких розміщено описи його попередників на посаді. Колишнього лідера країни Джо Байдена там описали як "найгіршого президента" в історії. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Табличка на початку експозиції, що розташована вздовж пішохідної доріжки біля Західного крила Білого дому, зазначає, що алея була "задумана, побудована та присвячена" Трампом "на честь минулих президентів — хороших, поганих та десь посередині, які служили нашій країні та віддали так багато в цьому служінні".

Власна табличка Трампа хвалить його перемогу 2024 року, зазначаючи, що він подолав "безпрецедентне використання правоохоронних органів проти нього, а також дві спроби вбивства". Вона також заявляє, що Трамп, який перебуває при владі 11 місяців, "виконав" свою обіцянку з інавгураційного дня про настання "Золотої Ери Америки", посилаючись на свої твердження про закінчені війни, охоронювані кордони та депортацію нібито членів банд.

Табличка для колишнього президента Джо Байдена, на якій зображено автопідпис, спирається на знайомі претензії Трампа. "Сонний Джо Байден був, безумовно, найгіршим президентом в історії Америки. Він вступив на посаду внаслідок найкорумпованіших виборів, які коли-небудь бачили у США, і керував серією безпрецедентних катастроф, що поставили нашу націю на межу знищення", — йдеться на табличці. "Але незважаючи на все, президент Трамп був би переобраний із значною перевагою та ЗБЕРЕ АМЕРИКУ!"

Інші президенти отримують подібно політизовані описи, наприклад, колишній президент Барак Обама.

"Барак Хусейн Обама був першим чорношкірим президентом, організатором громад, сенатором від Іллінойсу на один термін та одним із найроздільніших політичних діячів в історії Америки", — зазначено на табличці. В ній його критикують за ухвалення того, що Трамп називає "надзвичайно неефективним та дорогим законом про охорону здоров’я" та підписання "односторонніх Паризьких кліматичних угод".

Табличка колишнього президента Білла Клінтона відзначає політичні досягнення, але також згадує поразку державного секретаря Гілларі Клінтон на виборах 2016 року Трампу. "У 2016 році дружина президента Клінтона, Гілларі, програла президентські вибори президенту Дональду Дж. Трампу!"

