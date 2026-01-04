У рф повідомляють, що в єльці після дронової атаки загорівся завод "енергія"
Київ • УНН
У Єльці Липецької області після атаки БПЛА горить завод АТ "Енергія". Про це повідомляють російські телеграм-канали.
У росії повідомили про атаку дронів і загорання заводу АТ "Енергія" у Єльці Липецької області, про що пишуть російські телеграм-канали, пише УНН.
Деталі
"У Єльці Липецької області після атаки БПЛА горить завод АТ "Енергія"", - пише ASTRA з посиланням на очевидців.
Продукція заводу, як вказано, широко використовується у різних секторах, включаючи оборонну промисловість, цивільну авіацію, морський транспорт та енергетичний комплекс.
Місцева влада, як вказано, атаку на підприємство не підтверджувала.
Раніше сьогодні у рф, як пише The Moscow Times, повідомляли, що москву другий день поспіль атакували десятками дронів. Станом на 19 годину за місцевим часом на підльоті до міста, за даними мера москви сергія собяніна, було збито щонайменше 28 дронів. Нальоти, за повідомленнями, розпочалися близько 15 години за місцевим часом. "На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - повідомив собянін, не наводячи подробиць.
У росавіації зі свого боку заявляли, що вдень 4 січня було закрито аеропорти московського авіавузла - найбільшого в росії. Йдеться про Внуково, Домодєдово та Жуковське, які перестали приймати та відправляти рейси "для забезпечення безпеки польотів". Пізніше в агентстві прозвітували про відновлення роботи в Жуковському. При цьому авіагавані Внуково та Домодєдово "приймають та відправляють рейси за погодженням з відповідними органами". Як повідомляє Mash, у московських аеропортах на тлі нальотів дронів та введення плану "килим" вже затримано близько 200 рейсів.
Напередодні, ввечері та вночі у суботу, собянін уже повідомляв про перехоплення силами ППО дронів. За його даними, на підльоті до москви було ліквідовано 21 дрон. Аеропорти регіону також тимчасово закривалися.
мо рф стверджувало, 3-го і в ніч на 4 січня ППО перехопили в московському регіоні загалом 29 дронів.
