Дрони атакували російські міста єлець і воронєж: пошкоджено завод "енергія"
Київ • УНН
У ніч на 15 липня дрони атакували липецьку, воронезьку та ростовську області рф. Вибухи пролунали в єльці та воронежі, постраждала одна людина.
У ніч на 15 липня дрони атакували ліпецьку, воронезьку і ростовську області росії: вибухи пролунали в єльці і воронежі. Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.
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Як повідомили російські "ЗМІ" і Telegram-канали з посиланням на губернаторів відповідних областей, у містах єлець і ворожєж лунали вибухи через атаку дронів. У місті єлець було атаковано завод "енергія", найбільше в росії підприємство, що спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму. Через російське вторгнення в Україну підприємство перебуває під санкціями країн Євросоюзу, США, Японії та деяких інших країн.
Одна людина постраждала під час падіння БПЛА в промзоні єльця. Йому надали допомогу.
Крім того, було атаковано передмістя воронєжа. У мережі з’явились фото і відео атаки.
Нагадаємо
У ніч на 13 липня безпілотники атакували нафтопереробний завод у російському місті кстово. Це спричинило масштабну пожежу та знеструмлення половини району.