Удар по НПЗ у російському кстово: після атаки дронів виникла пожежа
Київ • УНН
У ніч на 13 липня безпілотники атакували нафтопереробний завод у російському місті Кстово, що призвело до масштабної пожежі та знеструмлення половини району. Влада РФ заявляє про "відбиту атаку", тоді як вибухи було чутно навіть у містах на захід від обласного центру.
У ніч на 13 липня безпілотники атакували нафтопереробний завод у російському місті кстово, спричинивши масштабну пожежу та знеструмлення половини району. Водночас влада рф заявляє про "відбиту атаку", пише УНН із посиланням на російські телеграм-канали.
Деталі
У ніч проти 13 липня дрони атакували нафтопереробний завод у російському кстово. Унаслідок атаки багато районів залишилися без електропостачання, а вибухи було чутно навіть у містах на захід від обласного центру.
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Доповнення
7 липня, українські далекобійні безпілотники Головного управління розвідки уразили Ільський НПЗ ім. А. Шамара в краснодарському краї. Внаслідок атаки відбулося влучання в один з технологічних цехів підприємства. Зазначається, що Ільський НПЗ ім. А. Шамара входить до числа провідних нафтопереробних компаній південного федерального округу.