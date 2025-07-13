Удар по НПЗ у російському кстово: після атаки дронів виникла пожежа

У ніч на 13 липня безпілотники атакували нафтопереробний завод у російському місті кстово, спричинивши масштабну пожежу та знеструмлення половини району. Водночас влада рф заявляє про "відбиту атаку", пише УНН із посиланням на російські телеграм-канали.

Деталі

У ніч проти 13 липня дрони атакували нафтопереробний завод у російському кстово. Унаслідок атаки багато районів залишилися без електропостачання, а вибухи було чутно навіть у містах на захід від обласного центру.

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Доповнення

7 липня, українські далекобійні безпілотники Головного управління розвідки уразили Ільський НПЗ ім. А. Шамара в краснодарському краї. Внаслідок атаки відбулося влучання в один з технологічних цехів підприємства. Зазначається, що Ільський НПЗ ім. А. Шамара входить до числа провідних нафтопереробних компаній південного федерального округу.