Далекобійні дрони ГУР атакували НПЗ в краснодарському краї
Київ • УНН
Українські далекобійні безпілотники ГУР уразили Ільський НПЗ ім. А. Шамара в Краснодарському краї. Внаслідок атаки відбулося влучання в один з технологічних цехів підприємства.
Сьогодні, 7 липня, українські далекобійні безпілотники Головного управління розвідки уразили Ільський НПЗ ім. А. Шамара в краснодарському краї. Внаслідок атаки відбулося влучання в один з технологічних цехів підприємства.
Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела.
Деталі
Внаслідок атаки БПЛА на обʼєкт відбулося влучання в один з технологічних цехів підприємства. Ураження НПЗ підтверджують також і місцеві т.зв. "ЗМІ". Даний НПЗ є частиною військово-промислового комплексу держави-агресорки, безпосередньо задіяне до ведення агресивної війни проти України
Зазначається, що Ільський НПЗ ім. А. Шамара - нафтопереробне підприємство, розташоване в краснодарському краї, що входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального округу.
КНГК-ІНПЗ займається прийманням, зберіганням та переробкою вуглеводневої сировини, а також відвантаженням готової продукції автомобільним та залізничним транспортом.
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