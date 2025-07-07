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Далекобійні дрони ГУР атакували НПЗ в краснодарському краї

Київ • УНН

 • 341 перегляди

Українські далекобійні безпілотники ГУР уразили Ільський НПЗ ім. А. Шамара в Краснодарському краї. Внаслідок атаки відбулося влучання в один з технологічних цехів підприємства.

Далекобійні дрони ГУР атакували НПЗ в краснодарському краї

Сьогодні, 7 липня, українські далекобійні безпілотники Головного управління розвідки уразили Ільський НПЗ ім. А. Шамара в краснодарському краї. Внаслідок атаки відбулося влучання в один з технологічних цехів підприємства.

Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела.

Деталі

Внаслідок атаки БПЛА на обʼєкт відбулося влучання в один з технологічних цехів підприємства. Ураження НПЗ підтверджують також і місцеві т.зв. "ЗМІ". Даний НПЗ є частиною військово-промислового комплексу держави-агресорки, безпосередньо задіяне до ведення агресивної війни проти України

- повідомило джерело.

Зазначається, що Ільський НПЗ ім. А. Шамара - нафтопереробне підприємство, розташоване в краснодарському краї, що входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального округу.

КНГК-ІНПЗ займається прийманням, зберіганням та переробкою вуглеводневої сировини, а також відвантаженням готової продукції автомобільним та залізничним транспортом.

Нагадаємо

У суботу, 5 липня Генеральний Штаб Збройних Сил України підтвердив удар по аеродрому "Борисоглєбськ", де базуються Су-34, Су-35С та Су-30СМ.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаНовини Світу
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
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