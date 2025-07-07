Дальнобойные дроны ГУР атаковали НПЗ в краснодарском крае

$41.730.01
49.120.05
ukenru
В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей
Эксклюзив
11:23 • 3404 просмотра
В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей
08:27 • 16335 просмотра
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
Эксклюзив
07:42 • 35801 просмотра
Демографический коллапс: как падение рождаемости подрывает экономику Украины - комментарий эксперта
Эксклюзив
07:09 • 66927 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
7 июля, 03:41 • 39020 просмотра
Украину накроет аномальная жара до +36 градусов
Эксклюзив
6 июля, 12:18 • 68500 просмотра
Атака на ТЦК в Кременчуге: спикер командования Сухопутных войск сообщил, есть ли пострадавшие
Эксклюзив
6 июля, 08:52 • 132757 просмотра
В Одесской области на стройке погиб нелегал
Эксклюзив
6 июля, 06:37 • 129691 просмотра
Как переход Урана в Близнецы повлияет на знаки Зодиака: астропрогноз на 7–13 июля
5 июля, 17:41 • 245070 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни
Эксклюзив
4 июля, 15:30 • 393273 просмотра
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+33°
3.3м/с
32%
745мм
Популярные новости
"Он слетел с катушек, это смешно": Трамп публично посмеялся над Маском и высмеял его новую политическую партию7 июля, 03:03 • 44964 просмотра
Число пострадавших от атаки дронов в Харькове возросло до 13 человек7 июля, 03:46 • 48006 просмотра
В Харькове уже 20 пострадавших в результате утренней российской атаки7 июля, 04:27 • 37751 просмотра
В Харькове уже 27 пострадавших от утренней атаки рф: показали последствия7 июля, 05:19 • 35422 просмотра
В Техасе число погибших в результате мощного наводнения достигло 82 человек: в регион введена Национальная гвардия06:56 • 58271 просмотра
публикации
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Эксклюзив
07:09 • 66927 просмотра
В Техасе число погибших в результате мощного наводнения достигло 82 человек: в регион введена Национальная гвардия06:56 • 59174 просмотра
Сезон арбузов: когда ягоды становятся безопасными и максимально полезными
Эксклюзив
5 июля, 07:00 • 179420 просмотра
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
4 июля, 15:30 • 393273 просмотра
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Эксклюзив
4 июля, 14:07 • 402217 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Запорожье
Харьков
Соединённые Штаты
Крым
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"08:59 • 15053 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 245070 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 92302 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 212403 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 237688 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Хранитель
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Ракетная система С-300
Ракетная система С-400

Дальнобойные дроны ГУР атаковали НПЗ в краснодарском крае

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Украинские дальнобойные беспилотники ГУР поразили Ильский НПЗ им. А. Шамара в Краснодарском крае. В результате атаки произошло попадание в один из технологических цехов предприятия.

Дальнобойные дроны ГУР атаковали НПЗ в краснодарском крае

Сегодня, 7 июля, украинские дальнобойные беспилотники Главного управления разведки поразили Ильский НПЗ им. А. Шамара в Краснодарском крае. В результате атаки произошло попадание в один из технологических цехов предприятия.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники.

Детали

В результате атаки БПЛА на объект произошло попадание в один из технологических цехов предприятия. Поражение НПЗ подтверждают также и местные т.н. "СМИ". Данный НПЗ является частью военно-промышленного комплекса государства-агрессора, непосредственно задействованного в ведении агрессивной войны против Украины

- сообщил источник.

Отмечается, что Ильский НПЗ им. А. Шамара - нефтеперерабатывающее предприятие, расположенное в Краснодарском крае, входящее в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа.

КНГК-ИНПЗ занимается приемом, хранением и переработкой углеводородного сырья, а также отгрузкой готовой продукции автомобильным и железнодорожным транспортом.

Напомним

В субботу, 5 июля Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил удар по аэродрому "Борисоглебск", где базируются Су-34, Су-35С и Су-30СМ.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаНовости Мира
Главное управление разведки Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9