Дальнобойные дроны ГУР атаковали НПЗ в краснодарском крае

Сегодня, 7 июля, украинские дальнобойные беспилотники Главного управления разведки поразили Ильский НПЗ им. А. Шамара в Краснодарском крае. В результате атаки произошло попадание в один из технологических цехов предприятия.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники.

Детали

В результате атаки БПЛА на объект произошло попадание в один из технологических цехов предприятия. Поражение НПЗ подтверждают также и местные т.н. "СМИ". Данный НПЗ является частью военно-промышленного комплекса государства-агрессора, непосредственно задействованного в ведении агрессивной войны против Украины - сообщил источник.

Отмечается, что Ильский НПЗ им. А. Шамара - нефтеперерабатывающее предприятие, расположенное в Краснодарском крае, входящее в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа.

КНГК-ИНПЗ занимается приемом, хранением и переработкой углеводородного сырья, а также отгрузкой готовой продукции автомобильным и железнодорожным транспортом.

Напомним

В субботу, 5 июля Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил удар по аэродрому "Борисоглебск", где базируются Су-34, Су-35С и Су-30СМ.