ЗСУ підтвердили удар по аеродрому "Борисоглєбськ", де базуються російські винищувачі

У суботу, 5 липня Генеральний Штаб Збройних Сил України підтвердив удар по аеродрому "Борисоглєбськ", де базуються Су-34, Су-35С та Су-30СМ, передає УНН.

В рамках зниження спроможностей противника завдавати повітряних ударів, 5 липня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по аеродрому "Борисоглєбськ", що у Воронезькій області. Це місце базування ворожих літаків Су-34, Су-35С та Су-30СМ - йдеться у дописі.

Зазначається, що уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки.

"Результати ураження уточнюються", - додали в Генштабі ЗСУ.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати можливості російських окупантів бити по цивільній інфраструктурі та змусити рф припинити збройну агресію проти України.

Нагадаємо

У ніч на 5 липня Воронезьку область рф атакували БпЛА, спричинивши пожежу в районі військового аеродрому "Борисоглєбськ". Місцеві жителі чули 8-10 вибухів, а система моніторингу пожеж NASA зафіксувала займання.

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