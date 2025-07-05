Вибухи у Саратовській області: росіяни повідомляють про атаку БПЛА на військовий аеродром

У ніч проти суботи, 5 липня, у Саратовській області рф пролунали вибухи. Місто атакували ударні дрони, працювала протиповітряна оборона. РосЗМІ повідомили про ураження військового аеродрому в Енгельсі. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал ASTRA, росЗМІ, губернатора Саратівської області Романа Бусаргіна, Росавіацію.

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Зазначається, що безпілотники атакували Саратовську область. За словами місцевих жителів, один із дронів був збитий над містом Енгельс.

Вибухи почали лунати над містом приблизно о 03:50. Загалом було чутно щонайменше вісім вибухів.

Офіційної інформації поки що не було.

Губернатор Саратовської області повідомив, що ударними безпілотниками пошкоджено житлові будинки.

Внаслідок атаки БПЛА є пошкодження житлових будинків в Енгельсі та Саратові. Попередньо постраждалих немає. На місці працюють усі екстрені служби - повідомив Роман Бусаргін.

На тлі загрози в аеропортах Саратова, Ульяновська і Санкт-Петербурга було введено план "Килим" та призупинені прийом і відправка авіарейсів.

Нагадаємо

4 липня ЗСУ уразили АТ "ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії" у сергієвому посаді, московська область. Підприємство виробляє термобаричні бойові частини для БПЛА типу "шахед", зафіксовано пожежу та сильне задимлення.

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