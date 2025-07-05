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Вибухи у Саратовській області: росіяни повідомляють про атаку БПЛА на військовий аеродром

Київ • УНН

 • 32 перегляди

У ніч на 5 липня Саратовську область рф атакували ударні дрони, працювала ППО. За словами губернатора, пошкоджено житлові будинки в Енгельсі та Саратові.

Вибухи у Саратовській області: росіяни повідомляють про атаку БПЛА на військовий аеродром

У ніч проти суботи, 5 липня, у Саратовській області рф пролунали вибухи. Місто атакували ударні дрони, працювала протиповітряна оборона. РосЗМІ повідомили про ураження військового аеродрому в Енгельсі. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал ASTRA, росЗМІ, губернатора Саратівської області Романа Бусаргіна, Росавіацію.

Деталі

Зазначається, що безпілотники атакували Саратовську область. За словами місцевих жителів, один із дронів був збитий над містом Енгельс.

Вибухи почали лунати над містом приблизно о 03:50. Загалом було чутно щонайменше вісім вибухів.

Офіційної інформації поки що не було.

Губернатор Саратовської області повідомив, що ударними безпілотниками пошкоджено житлові будинки.  

Внаслідок атаки БПЛА є пошкодження житлових будинків в Енгельсі та Саратові. Попередньо постраждалих немає. На місці працюють усі екстрені служби

- повідомив Роман Бусаргін.

На тлі загрози в аеропортах Саратова, Ульяновська і Санкт-Петербурга було введено план "Килим" та призупинені прийом і відправка авіарейсів.

Нагадаємо

4 липня ЗСУ уразили АТ "ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії" у сергієвому посаді, московська область. Підприємство виробляє термобаричні бойові частини для БПЛА типу "шахед", зафіксовано пожежу та сильне задимлення.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
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