Взрывы в Саратовской области: россияне сообщают об атаке БПЛА на военный аэродром

$41.720.09
49.180.04
ukenru
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
4 июля, 15:30 • 51550 просмотра
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
4 июля, 14:07 • 101035 просмотра
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Эксклюзив
4 июля, 14:00 • 54299 просмотра
В КГГА назвали самые загруженные перекрестки на столичных дорогах
4 июля, 10:29 • 65829 просмотра
Зеленский сообщил об очередном обмене: большинство было в российском плену еще с 2022 года
Эксклюзив
4 июля, 05:57 • 96579 просмотра
Можно ли пить ледяную воду в сильную жару: врач дала объяснения
3 июля, 23:41 • 185887 просмотра
США не прекращали военную помощь Украине - Трамп
Эксклюзив
3 июля, 14:02 • 194009 просмотра
За полгода 2025 года в Киеве было повреждено больше домов, чем за весь 2024 год
Эксклюзив
3 июля, 09:27 • 171203 просмотра
Транспортный поток в Киеве: в КГГА ответили, когда выше шансы попасть в пробки
3 июля, 08:45 • 167822 просмотра
Украинская ПВО: сколько у Украины систем защиты неба и сколько нужно для полной безопасности
Эксклюзив
3 июля, 07:48 • 104127 просмотра
В результате взрыва на Житомирщине повреждено около сотни зданий
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2.9м/с
76%
752мм
Популярные новости
СБС показали видео атаки на мощности по производству боевых частей дронов под москвой4 июля, 17:36 • 3942 просмотра
Атака рф на Киев: аварийно-спасательные работы приостановлены до завтра4 июля, 17:38 • 3548 просмотра
В Харькове упала в реку и утонула 12-летняя девочка4 июля, 17:59 • 3097 просмотра
США выводят пенни из обращения: что может произойти с ценами4 июля, 19:15 • 1830 просмотра
В Киеве и области работают силы ПВО4 июля, 19:26 • 5781 просмотра
публикации
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
4 июля, 15:30 • 51553 просмотра
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Эксклюзив
4 июля, 14:07 • 101041 просмотра
Техника между тремя мирами: как советские ГОСТы, украинские ДСТУ и стандарты НАТО влияют на модернизацию оборонного сектора4 июля, 13:48 • 84457 просмотра
"Внутренний интерес": кто в АРМА может лоббировать компанию с российским следом "Алакор Сити" в конкурсе за "Гулливер"3 июля, 14:09 • 193875 просмотра
Пакет с Сантой и банка из-под горошка: как фигуранты коррупционных дел прятали взятки3 июля, 13:33 • 167650 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Александр Сырский
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Стамбул
Польша
Реклама
УНН Lite
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 126295 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 157394 просмотра
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет2 июля, 14:57 • 132457 просмотра
Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов2 июля, 14:39 • 133462 просмотра
Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон2 июля, 12:56 • 133802 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Chevrolet Aveo
Хранитель
Дія (сервис)

Взрывы в Саратовской области: россияне сообщают об атаке БПЛА на военный аэродром

Киев • УНН

 • 30 просмотра

В ночь на 5 июля Саратовскую область РФ атаковали ударные дроны, работала ПВО. По словам губернатора, повреждены жилые дома в Энгельсе и Саратове.

Взрывы в Саратовской области: россияне сообщают об атаке БПЛА на военный аэродром

В ночь на субботу, 5 июля, в Саратовской области РФ прогремели взрывы. Город атаковали ударные дроны, работала противовоздушная оборона. РосСМИ сообщили о поражении военного аэродрома в Энгельсе. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал ASTRA, росСМИ, губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, Росавиацию.

Детали

Отмечается, что беспилотники атаковали Саратовскую область. По словам местных жителей, один из дронов был сбит над городом Энгельс.

Взрывы начали раздаваться над городом примерно в 03:50. Всего было слышно по меньшей мере восемь взрывов.

Официальной информации пока не было.

Губернатора Саратовской области сообщил, что ударными беспилотниками повреждены жилые дома.

В результате атаки БПЛА есть повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове. Предварительно пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы

- сообщил Роман Бусаргин.

На фоне угрозы в аэропортах Саратова, Ульяновска и Санкт-Петербурга был введен план "Ковер" и приостановлены прием и отправка авиарейсов.

Напомним

4 июля ВСУ поразили АО "ФНПЦ "Научно-исследовательский институт прикладной химии" в Сергиевом Посаде, Московская область. Предприятие производит термобарические боевые части для БПЛА типа "шахед", зафиксирован пожар и сильное задымление.

Украинские военные атаковали российский аэродром "Мариновка": два Су-34 уничтожили, еще два - повредили27.06.25, 18:40 • 6937 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Шахед-136
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9