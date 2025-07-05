Взрывы в Саратовской области: россияне сообщают об атаке БПЛА на военный аэродром

В ночь на субботу, 5 июля, в Саратовской области РФ прогремели взрывы. Город атаковали ударные дроны, работала противовоздушная оборона. РосСМИ сообщили о поражении военного аэродрома в Энгельсе. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал ASTRA, росСМИ, губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, Росавиацию.

Детали

Отмечается, что беспилотники атаковали Саратовскую область. По словам местных жителей, один из дронов был сбит над городом Энгельс.

Взрывы начали раздаваться над городом примерно в 03:50. Всего было слышно по меньшей мере восемь взрывов.

Официальной информации пока не было.

Губернатора Саратовской области сообщил, что ударными беспилотниками повреждены жилые дома.

В результате атаки БПЛА есть повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове. Предварительно пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы - сообщил Роман Бусаргин.

На фоне угрозы в аэропортах Саратова, Ульяновска и Санкт-Петербурга был введен план "Ковер" и приостановлены прием и отправка авиарейсов.

Напомним

4 июля ВСУ поразили АО "ФНПЦ "Научно-исследовательский институт прикладной химии" в Сергиевом Посаде, Московская область. Предприятие производит термобарические боевые части для БПЛА типа "шахед", зафиксирован пожар и сильное задымление.

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