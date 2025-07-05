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У Воронезькій області внаслідок атаки БПЛА спалахнула пожежа в районі військового аеродрому

Київ • УНН

 • 889 перегляди

У ніч на 5 липня Воронезьку область рф атакували БпЛА, спричинивши пожежу в районі військового аеродрому "Борисоглєбськ". Місцеві жителі чули 8-10 вибухів, а система моніторингу пожеж NASA зафіксувала займання.

У Воронезькій області внаслідок атаки БПЛА спалахнула пожежа в районі військового аеродрому

У ніч проти суботи, 5 липня Воронезьку область рф атакували БпЛА спалахнула пожежа в районі військового аеродрому "Борисоглєбськ". Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ, систему моніторингу пожеж NASA, губернатора Воронезької області Олександра Гусєва

Деталі 

Зокрема, сьогодні росіяни скаржилися, що приблизно о 02:00 годині ночі за місцевим часом у небі над містом було чути потужні вибухи. 

"Всього було чути 8-10 сильних хлопків. Про наслідки на землі та постраждалих після атаки поки не повідомлялося", - йдеться у дописі росЗМІ.

Офіційних коментарів про наслідки атаки не було. Хоча перед вибухами губернатор регіону Олександр Гусєв попереджав про загрозу атаки, а також стверджує, що кілька дронів було нібито збито.

Черговими силами ППО на території низки муніципалітетів Воронезької області виявлено та знищено кількох безпілотників

- написав чиновник.

Ближче до ранку в системі моніторингу пожеж NASA з'явилася інформація, що в районі військового аеродрому "Борисоглібськ" зафіксовано пожежу.

Які наслідки пожежі та що було атаковано, наразі невідомо.

Нагадаємо

У ніч проти суботи, 5 липня, у Саратовській області рф пролунали вибухи. Місто атакували ударні дрони, працювала протиповітряна оборона. РосЗМІ повідомили про ураження військового аеродрому в Енгельсі. 

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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