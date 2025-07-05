В Воронежской области в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар в районе военного аэродрома

В ночь на субботу, 5 июля, Воронежскую область РФ атаковали БПЛА, вспыхнул пожар в районе военного аэродрома "Борисоглебск". Об этом информирует УНН со ссылкой на росСМИ, систему мониторинга пожаров NASA, губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Детали

В частности, сегодня россияне жаловались, что примерно в 02:00 ночи по местному времени в небе над городом были слышны мощные взрывы.

"Всего было слышно 8-10 сильных хлопков. О последствиях на земле и пострадавших после атаки пока не сообщалось", - говорится в сообщении росСМИ.

Официальных комментариев о последствиях атаки не было. Хотя перед взрывами губернатор региона Александр Гусев предупреждал об угрозе атаки, а также утверждает, что несколько дронов были якобы сбиты.

Дежурными силами ПВО на территории ряда муниципалитетов Воронежской области обнаружено и уничтожено несколько беспилотников - написал чиновник.

Ближе к утру в системе мониторинга пожаров NASA появилась информация, что в районе военного аэродрома "Борисоглебск" зафиксирован пожар.

Какие последствия пожара и что было атаковано, пока неизвестно.

Напомним

В ночь на субботу, 5 июля, в Саратовской области РФ прогремели взрывы. Город атаковали ударные дроны, работала противовоздушная оборона. РосСМИ сообщили о поражении военного аэродрома в Энгельсе.