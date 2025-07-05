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ВСУ подтвердили удар по аэродрому "БорисоГлебск", где базируются российские истребители

Киев • УНН

 • 121 просмотра

Генеральный Штаб ВСУ подтвердил удар 5 июля по аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области, где базируются Су-34, Су-35С и Су-30СМ. Поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты.

ВСУ подтвердили удар по аэродрому "БорисоГлебск", где базируются российские истребители

В субботу, 5 июля, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил удар по аэродрому "Борисоглебск", где базируются Су-34, Су-35С и Су-30СМ, передает УНН.

В рамках снижения возможностей противника наносить воздушные удары, 5 июля подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области. Это место базирования вражеских самолетов Су-34, Су-35С и Су-30СМ.

- говорится в сообщении.

Отмечается, что поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты.

"Результаты поражения уточняются", - добавили в Генштабе ВСУ.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать возможности российских оккупантов бить по гражданской инфраструктуре и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Напомним

В ночь на 5 июля Воронежскую область РФ атаковали БПЛА, вызвав пожар в районе военного аэродрома "Борисоглебск". Местные жители слышали 8-10 взрывов, а система мониторинга пожаров NASA зафиксировала возгорание.

Взрывы в Саратовской области: россияне сообщают об атаке БПЛА на военный аэродром05.07.25, 04:55 • 966 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
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