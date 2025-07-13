Удар по НПЗ в российском кстово: после атаки дронов возник пожар
Киев • УНН
В ночь на 13 июля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском городе кстово, что привело к масштабному пожару и обесточиванию половины района. Власти рф заявляют об "отбитой атаке", тогда как взрывы были слышны даже в городах к западу от областного центра.
В ночь на 13 июля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском городе кстово, вызвав масштабный пожар и обесточивание половины района. В то же время власти рф заявляют об "отбитой атаке", пишет УНН со ссылкой на российские телеграм-каналы.
Детали
В ночь на 13 июля дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском кстово. В результате атаки многие районы остались без электроснабжения, а взрывы были слышны даже в городах к западу от областного центра.
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Дополнение
7 июля украинские дальнобойные беспилотники Главного управления разведки поразили Ильский НПЗ им. А. Шамара в краснодарском крае. В результате атаки произошло попадание в один из технологических цехов предприятия. Отмечается, что Ильский НПЗ им. А. Шамара входит в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний южного федерального округа.