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Удар по НПЗ в российском кстово: после атаки дронов возник пожар

Киев • УНН

 • 388 просмотра

В ночь на 13 июля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском городе кстово, что привело к масштабному пожару и обесточиванию половины района. Власти рф заявляют об "отбитой атаке", тогда как взрывы были слышны даже в городах к западу от областного центра.

Удар по НПЗ в российском кстово: после атаки дронов возник пожар

В ночь на 13 июля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском городе кстово, вызвав масштабный пожар и обесточивание половины района. В то же время власти рф заявляют об "отбитой атаке", пишет УНН со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Детали

В ночь на 13 июля дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском кстово. В результате атаки многие районы остались без электроснабжения, а взрывы были слышны даже в городах к западу от областного центра.

Внимание, видео 18+!!!

Дополнение

7 июля украинские дальнобойные беспилотники Главного управления разведки поразили Ильский НПЗ им. А. Шамара в краснодарском крае. В результате атаки произошло попадание в один из технологических цехов предприятия. Отмечается, что Ильский НПЗ им. А. Шамара входит в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний южного федерального округа.

Алена Уткина

Алена Уткина

ВойнаНовости Мира
Главное управление разведки Украины
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