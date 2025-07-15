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Дроны атаковали российские города елец и воронеж: поврежден завод "энергия"

Киев • УНН

 • 2798 просмотра

В ночь на 15 июля дроны атаковали липецкую, воронежскую и ростовскую области рф. Взрывы прогремели в ельце и воронеже, пострадал один человек.

Дроны атаковали российские города елец и воронеж: поврежден завод "энергия"

В ночь на 15 июля дроны атаковали липецкую, воронежскую и ростовскую области россии: взрывы прогремели в ельце и воронеже. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Детали

Как сообщили российские "СМИ" и Telegram-каналы со ссылкой на губернаторов соответствующих областей, в городах елец и воронеж прогремели взрывы из-за атаки дронов. В городе елец был атакован завод "энергия", крупнейшее в россии предприятие, специализирующееся на производстве химических источников тока. Из-за российского вторжения в Украину предприятие находится под санкциями стран Евросоюза, США, Японии и некоторых других стран.

Один человек пострадал при падении БПЛА в промзоне ельца. Ему оказали помощь.

Кроме того, было атаковано предместье воронежа. В сети появились фото и видео атаки.

Напомним

В ночь на 13 июля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском городе кстово. Это привело к масштабному пожару и обесточиванию половины района.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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