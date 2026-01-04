$42.170.00
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
15:39 • 11686 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 36625 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 января
4 января, 09:34 • 24637 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 39026 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 49697 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 56028 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 54834 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 50407 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 65048 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
В рф сообщают, что в ельце после дроновой атаки загорелся завод "энергия"

Киев • УНН

 • 1048 просмотра

В Ельце Липецкой области после атаки БПЛА горит завод АО "Энергия". Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

В рф сообщают, что в ельце после дроновой атаки загорелся завод "энергия"

В россии сообщили об атаке дронов и возгорании завода АО "Энергия" в Ельце Липецкой области, о чем пишут российские телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

"В Ельце Липецкой области после атаки БПЛА горит завод АО "Энергия"", - пишет ASTRA со ссылкой на очевидцев.

Продукция завода, как указано, широко используется в различных секторах, включая оборонную промышленность, гражданскую авиацию, морской транспорт и энергетический комплекс.

Местные власти, как указано, атаку на предприятие не подтверждали.

Ранее сегодня в рф, как пишет The Moscow Times, сообщали, что москву второй день подряд атаковали десятками дронов. По состоянию на 19 часов по местному времени на подлете к городу, по данным мэра москвы сергея собянина, было сбито по меньшей мере 28 дронов. Налеты, по сообщениям, начались около 15 часов по местному времени. "На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - сообщил собянин, не приводя подробностей.

В росавиации со своей стороны заявляли, что днем 4 января были закрыты аэропорты московского авиаузла - крупнейшего в россии. Речь идет о Внуково, Домодедово и Жуковском, которые перестали принимать и отправлять рейсы "для обеспечения безопасности полетов". Позже в агентстве отчитались о возобновлении работы в Жуковском. При этом авиагавани Внуково и Домодедово "принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами". Как сообщает Mash, в московских аэропортах на фоне налетов дронов и введения плана "Ковер" уже задержано около 200 рейсов.

Накануне, вечером и ночью в субботу, Собянин уже сообщал о перехвате силами ПВО дронов. По его данным, на подлете к москве был ликвидирован 21 дрон. Аэропорты региона также временно закрывались.

МО РФ утверждало, 3-го и в ночь на 4 января ПВО перехватили в московском регионе в общей сложности 29 дронов.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Техника
Энергетика
Война в Украине