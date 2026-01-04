В рф сообщают, что в ельце после дроновой атаки загорелся завод "энергия"

В россии сообщили об атаке дронов и возгорании завода АО "Энергия" в Ельце Липецкой области, о чем пишут российские телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

"В Ельце Липецкой области после атаки БПЛА горит завод АО "Энергия"", - пишет ASTRA со ссылкой на очевидцев.

Продукция завода, как указано, широко используется в различных секторах, включая оборонную промышленность, гражданскую авиацию, морской транспорт и энергетический комплекс.

Местные власти, как указано, атаку на предприятие не подтверждали.

Ранее сегодня в рф, как пишет The Moscow Times, сообщали, что москву второй день подряд атаковали десятками дронов. По состоянию на 19 часов по местному времени на подлете к городу, по данным мэра москвы сергея собянина, было сбито по меньшей мере 28 дронов. Налеты, по сообщениям, начались около 15 часов по местному времени. "На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - сообщил собянин, не приводя подробностей.

В росавиации со своей стороны заявляли, что днем 4 января были закрыты аэропорты московского авиаузла - крупнейшего в россии. Речь идет о Внуково, Домодедово и Жуковском, которые перестали принимать и отправлять рейсы "для обеспечения безопасности полетов". Позже в агентстве отчитались о возобновлении работы в Жуковском. При этом авиагавани Внуково и Домодедово "принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами". Как сообщает Mash, в московских аэропортах на фоне налетов дронов и введения плана "Ковер" уже задержано около 200 рейсов.

Накануне, вечером и ночью в субботу, Собянин уже сообщал о перехвате силами ПВО дронов. По его данным, на подлете к москве был ликвидирован 21 дрон. Аэропорты региона также временно закрывались.

МО РФ утверждало, 3-го и в ночь на 4 января ПВО перехватили в московском регионе в общей сложности 29 дронов.

Дроны атаковали российские города елец и воронеж: поврежден завод "энергия"