19:16
Truth Social

Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ

Київ • УНН

 156 перегляди

Президент України Володимир Зеленський оголосив про "велике перезавантаження" державної системи, включаючи ротації керівників сектору безпеки, оборони та правоохоронних органів. Заміна Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського не передбачається.

Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський анонсував масштабне перезавантаження влади та силового блоку, включаючи ротацію керівників сектору безпеки, оборони і правоохоронних органів. Про це він заявив під час спілкування з українськими ЗМІ, передає УНН з посиланням на Центр стратегічних комунікацій Мінкульту.

Деталі

Водночас, як зазначив Зеленський, заміна Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського не передбачається.

В Україні розпочалося велике перезавантаження державної системи. Перші зміни вже розпочалися в Кабміні, далі - міністерства, Міноборони та вся безпекова і правоохоронна система. Усіх поважаю. Я буду робити ті ротації, які я вирішив зробити

- сказав глава держави.

Також Президент торкнувся теми гарантій безпеки для України. За його словами, вони складатимуться з трьох елементів:

  • гарантій від Коаліції охочих;
    • майбутнього членства України в ЄС;
      • двосторонніх безпекових домовленостей зі США.

        Окремо Володимир Зеленський прокоментував події у Венесуелі. За його словами, "США знають, що роблять".

        Додатково

        Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з радниками з питань національної безпеки держав - членів Коаліції охочих. Основну увагу було приділено гарантіям безпеки, відбудові та базовій рамці для реального миру.

        Нагадаємо

        Президент Володимир Зеленський запропонував призначити Дениса Шмигаля першим віцепрем'єр-міністром та міністром енергетики України. Він подякував Шмигалю за роботу в Міноборони та наголосив на важливості системності для української енергетики.

        Також Володимир Зеленський заявив, що Михайло Федоров може обійняти посаду міністра оборони України.

        Крім того, він заявив, що заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця буде призначений першим заступником нового керівника Офісу Президента Кирила Буданова.

        Євген Устименко

