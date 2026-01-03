$42.170.00
49.550.00
ukenru
19:16 • 118 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
15:51 • 15479 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
15:04 • 23807 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 26231 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 46143 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 68952 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 62474 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 82626 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 46421 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 74101 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3м/с
70%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп подтвердил проведение успешной операции в Венесуэле: Мадуро задержали и вывезли из страныPhoto3 января, 09:57 • 9618 просмотра
Президент Чехии обсудит антиукраинские заявления спикера парламента на правительственном уровне3 января, 10:18 • 26168 просмотра
Очереди на границе: после Нового года самая сложная ситуация на польском направлении3 января, 11:16 • 25727 просмотра
Рубио заявил, что Мадуро уже находится под стражей в США, а военные действия в Венесуэле завершены3 января, 11:32 • 33940 просмотра
Трамп опубликовал фото Мадуро на борту авианосца USS Iwo Jima после задержанияPhoto16:37 • 18813 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 62236 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 81197 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 94948 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 231022 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 160501 просмотра
Актуальные люди
Николас Мадуро
Дональд Трамп
Пэм Бонди
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Венесуэла
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 57317 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 66850 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 64947 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 160501 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 60664 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Отопление
Truth Social

Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о "большой перезагрузке" государственной системы, включая ротации руководителей сектора безопасности, обороны и правоохранительных органов. Замена Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского не предполагается.

Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабную перезагрузку власти и силового блока, включая ротацию руководителей сектора безопасности, обороны и правоохранительных органов. Об этом он заявил во время общения с украинскими СМИ, передает УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций Минкульта.

Подробности

В то же время, как отметил Зеленский, замена Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского не предполагается.

В Украине началась большая перезагрузка государственной системы. Первые изменения уже начались в Кабмине, далее - министерства, Минобороны и вся система безопасности и правоохранительная. Всех уважаю. Я буду делать те ротации, которые я решил сделать

- сказал глава государства.

Также Президент затронул тему гарантий безопасности для Украины. По его словам, они будут состоять из трех элементов:

  • гарантий от Коалиции желающих;
    • будущего членства Украины в ЕС;
      • двусторонних договоренностей по безопасности с США.

        Отдельно Владимир Зеленский прокомментировал события в Венесуэле. По его словам, "США знают, что делают".

        Дополнительно

        Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с советниками по вопросам национальной безопасности государств - членов Коалиции желающих. Основное внимание было уделено гарантиям безопасности, восстановлению и базовой рамке для реального мира.

        Напомним

        Президент Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля первым вице-премьер-министром и министром энергетики Украины. Он поблагодарил Шмыгаля за работу в Минобороны и подчеркнул важность системности для украинской энергетики.

        Также Владимир Зеленский заявил, что Михаил Федоров может занять должность министра обороны Украины.

        Кроме того, он заявил, что заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица будет назначен первым заместителем нового руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова.

        Евгений Устименко

        ОбществоПолитика
        Энергетика
        Кабинет Министров Украины
        Военное положение
        Война в Украине
        «Коалиция желающих»
        Электроэнергия
        Михаил Федоров
        Министерство обороны Украины
        Венесуэла
        Сергей Кислыця
        Кирилл Буданов
        Александр Сырский
        Владимир Зеленский
        Соединённые Штаты
        Украина
        Денис Шмыгаль