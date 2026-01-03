Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о "большой перезагрузке" государственной системы, включая ротации руководителей сектора безопасности, обороны и правоохранительных органов. Замена Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского не предполагается.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабную перезагрузку власти и силового блока, включая ротацию руководителей сектора безопасности, обороны и правоохранительных органов. Об этом он заявил во время общения с украинскими СМИ, передает УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций Минкульта.
Подробности
В то же время, как отметил Зеленский, замена Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского не предполагается.
В Украине началась большая перезагрузка государственной системы. Первые изменения уже начались в Кабмине, далее - министерства, Минобороны и вся система безопасности и правоохранительная. Всех уважаю. Я буду делать те ротации, которые я решил сделать
Также Президент затронул тему гарантий безопасности для Украины. По его словам, они будут состоять из трех элементов:
- гарантий от Коалиции желающих;
- будущего членства Украины в ЕС;
- двусторонних договоренностей по безопасности с США.
Отдельно Владимир Зеленский прокомментировал события в Венесуэле. По его словам, "США знают, что делают".
Дополнительно
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с советниками по вопросам национальной безопасности государств - членов Коалиции желающих. Основное внимание было уделено гарантиям безопасности, восстановлению и базовой рамке для реального мира.
Напомним
Президент Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля первым вице-премьер-министром и министром энергетики Украины. Он поблагодарил Шмыгаля за работу в Минобороны и подчеркнул важность системности для украинской энергетики.
Также Владимир Зеленский заявил, что Михаил Федоров может занять должность министра обороны Украины.
Кроме того, он заявил, что заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица будет назначен первым заместителем нового руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова.