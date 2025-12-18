Білий дім заявляє, що США "пощастить", якщо Трамп залишиться на посаді "ще довше"

Білий дім заявив, що Сполученим Штатам "пощастить", якщо президент США Дональд Трамп залишиться на посаді довше, після того, як адвокат Алан Дершовіц повідомив Wall Street Journal, що поділився чернеткою своєї нової книги, у якій досліджує можливість третього президентського терміну, пише УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Трамп та його адміністрація неодноразово натякали на можливість балотування у 2028 році, попри те, що 22-га поправка конституції країни забороняє президентам обиратися на третій термін.

"Ніколи не було адміністрації, яка б досягла стільки ж за менш ніж один рік, ніж адміністрація Трампа", – сказала речниця Білого дому Абігейл Джексон у електронному листі у четвер увечері.

"Американському народу пощастить, якщо президент Трамп залишився б на посту ще довше", - сказала вона.

Білий дім не одразу відповів на запит Axios у середу ввечері про коментар, в якому запитував, чи планує президент буде балотуватися на ще один термін.

В інтерв'ю, опублікованому у четвер, Дершовіц розповів WSJ, що він порадив Трампу: "Незрозуміло, чи може президент стати президентом на третій термін, і незрозуміло, чи це допустимо", хоча й додав: "Я не думаю, що він балотуватиметься на третій термін".

Доповнюється...