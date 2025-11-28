Трамп анулював більшість указів Байдена через "автопідпис" та натякнув на свій третій президентський термін

Президент США Дональд Трамп оголосив про анулювання 92% указів свого попередника Джо Байдена, звинувачуючи його у використанні "автопідпису", хоча сам Трамп під час своєї першої каденції також користувався автопідписом через велику кількість документів. Про це Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social, пише УНН.

Деталі

За словами Трампа, рішення Байдена, які стосувалися помилувань і пом’якшення вироків у кінці його президентського терміну, були формально підписані за допомогою спеціальної авторучки, що відтворює підпис президента автоматично. Трамп стверджує, що такі документи нібито "не мають юридичної сили", оскільки підписані без особистого втручання Байдена.

Будь-який документ, підписаний "Сонним Джо" Байденом за допомогою автопера, а це близько 92% усіх документів, справді анулюється та втрачає чинність. Автоперо не може використовуватися без спеціального дозволу президента Сполучених Штатів – написав Трамп.

Раніше сам Байден пояснював, що особисто затверджував рішення усно, а "автоперо" використовувалося через величезний обсяг паперової роботи та необхідність швидкого оформлення документів. Цей метод, зазначав президент, є законним і застосовувався попередниками, у тому числі Дональдом Трампом. Серед підписаних автопером указів були й помилування для близьких осіб, включно з його сином.

Тим часом Дональд Трамп наполягає, що його дії відновлюють "законність і прозорість" у підписанні президентських указів, відкриваючи нову суперечку щодо легітимності рішень колишнього керівника Білого дому Байдена.

Крім того, у своїй соцмережі Трамп опублікував зображення, на якому він тримає табличку із надписом "TRUMP 2028, YES", натякаючи ймовірно на свій третій президентський термін у майбутньому.

