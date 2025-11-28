Трамп аннулировал большинство указов Байдена из-за "автоподписи" и намекнул на свой третий президентский срок

Президент США Дональд Трамп объявил об аннулировании 92% указов своего предшественника Джо Байдена, обвиняя его в использовании "автоподписи", хотя сам Трамп во время своей первой каденции также пользовался автоподписью из-за большого количества документов. Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, пишет УНН.

По словам Трампа, решения Байдена, касавшиеся помилований и смягчения приговоров в конце его президентского срока, были формально подписаны с помощью специальной авторучки, воспроизводящей подпись президента автоматически. Трамп утверждает, что такие документы якобы "не имеют юридической силы", поскольку подписаны без личного вмешательства Байдена.

Любой документ, подписанный "Сонным Джо" Байденом с помощью автопера, а это около 92% всех документов, действительно аннулируется и теряет силу. Автоперо не может использоваться без специального разрешения президента Соединенных Штатов

– написал Трамп.

Ранее сам Байден объяснял, что лично утверждал решения устно, а "автоперо" использовалось из-за огромного объема бумажной работы и необходимости быстрого оформления документов. Этот метод, отмечал президент, является законным и применялся предшественниками, в том числе Дональдом Трампом. Среди подписанных автопером указов были и помилования для близких лиц, включая его сына.

Тем временем Дональд Трамп настаивает, что его действия восстанавливают "законность и прозрачность" в подписании президентских указов, открывая новый спор относительно легитимности решений бывшего руководителя Белого дома Байдена.

Кроме того, в своей соцсети Трамп опубликовал изображение, на котором он держит табличку с надписью "TRUMP 2028, YES", намекая, вероятно, на свой третий президентский срок в будущем.

