Джо Байден вперше з’явився на публіці після початку променевої терапії раку простати – NYP
Київ • УНН
Колишній президент США Джо Байден уперше з’явився на публіці після того, як минулого тижня стало відомо про його п’ятитижневий курс променевої та гормональної терапії для лікування раку простати четвертої стадії. 82-річного політика сфотографували під час вечірньої меси в римо-католицькій церкві Святого Йосипа на Брендівайні, яку він відвідує десятиліттями. Про це йдеться у матеріалі New York Post, пише УНН.
Деталі
Байден ішов повільно, тримаючись за жінку для підтримки, а помітний шрам над правим оком нагадував про нещодавню операцію з видалення раку шкіри. Після 50-хвилинної служби він привітав парафіян біля церкви.
Представники колишнього президента підтвердили, що терапія триватиме близько п’яти тижнів. Лікарі охарактеризували його рак як високого ступеня, з оцінкою за шкалою Глісона дев’ять із десяти, хоча він чутливий до гормонів, що дозволяє проводити лікування медикаментами та променевою терапією.
Як пояснили фахівці, "високодиференційовані" клітини значно відрізняються від нормальних, поводяться агресивніше та мають більшу ймовірність поширення за межі простати. Байден наразі приймає гормональні таблетки і перебуває під постійним наглядом лікарів.
