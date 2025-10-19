Джо Байден вперше з’явився на публіці після початку променевої терапії раку простати – NYP

$41.640.00
48.520.00
ukenru
16:40 • 4370 перегляди
Ворог готовий до масованого удару по Україні – атака можлива протягом 48-72 годин – моніторинг
Ексклюзив
15:10 • 16317 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
14:19 • 15284 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 18327 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 26293 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 40342 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 51843 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 47060 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 46114 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 53590 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.8м/с
86%
748мм
Популярнi новини
У Німеччині серед українських біженців виявили сотні громадян Угорщини - Welt19 жовтня, 08:15 • 12399 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 29273 перегляди
путін вбачає у війні проти України свою "історичну місію" - FT19 жовтня, 08:54 • 4840 перегляди
ЗСУ вразили нафто та газопереробний завод в рф а також базу пального в Бердянську - Генштаб19 жовтня, 10:41 • 3910 перегляди
Проросійська євродепутатка від Румунії пригрозила "переламати ноги Зеленському" Photo13:06 • 13378 перегляди
Публікації
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
15:10 • 16318 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 29401 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 111385 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 132921 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 156467 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Блогери
Беньямін Нетаньягу
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсонська область
Донецька область
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 28397 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 34239 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 52839 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 54583 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 81718 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
Fox News
Financial Times

Джо Байден вперше з’явився на публіці після початку променевої терапії раку простати – NYP

Київ • УНН

 • 632 перегляди

Колишній президент США Джо Байден вперше з'явився на публіці після початку п'ятитижневого курсу променевої та гормональної терапії від раку простати четвертої стадії. 82-річного політика сфотографували під час вечірньої меси в церкві, яку він відвідує десятиліттями.

Джо Байден вперше з’явився на публіці після початку променевої терапії раку простати – NYP

Колишній президент США Джо Байден уперше з’явився на публіці після того, як минулого тижня стало відомо про його п’ятитижневий курс променевої та гормональної терапії для лікування раку простати четвертої стадії. 82-річного політика сфотографували під час вечірньої меси в римо-католицькій церкві Святого Йосипа на Брендівайні, яку він відвідує десятиліттями. Про це йдеться у матеріалі New York Post, пише УНН.

Деталі

Байден ішов повільно, тримаючись за жінку для підтримки, а помітний шрам над правим оком нагадував про нещодавню операцію з видалення раку шкіри. Після 50-хвилинної служби він привітав парафіян біля церкви.

Байден проходить променеву терапію від раку простати - речник11.10.25, 20:12 • 4569 переглядiв

Представники колишнього президента підтвердили, що терапія триватиме близько п’яти тижнів. Лікарі охарактеризували його рак як високого ступеня, з оцінкою за шкалою Глісона дев’ять із десяти, хоча він чутливий до гормонів, що дозволяє проводити лікування медикаментами та променевою терапією.

Як пояснили фахівці, "високодиференційовані" клітини значно відрізняються від нормальних, поводяться агресивніше та мають більшу ймовірність поширення за межі простати. Байден наразі приймає гормональні таблетки і перебуває під постійним наглядом лікарів.

"Не жалійте його": Трамп заявив, що не співчуває Байдену через діагностований рак01.06.25, 01:23 • 21950 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Карцинома
Дональд Трамп
Джо Байден