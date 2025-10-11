Байден проходить променеву терапію від раку простати - речник
Київ • УНН
Колишній президент США Джо Байден проходить променеву терапію та гормональну терапію від раку простати, діагностованого у травні. У вересні Байден, якому наступного місяця виповниться 83 роки, пройшов операцію Мооса для видалення ракових клітин зі шкіри.
Колишній президент США Джо Байден проходить променеву терапію від раку простати, діагностованого у травні. Про це повідомив у суботу його речник, передає УНН із посиланням на Reuters.
У рамках плану лікування раку простати президент Байден зараз проходить променеву терапію та гормональну терапію
Байден, якому наступного місяця виповниться 83 роки, у вересні пройшов процедуру, відому як операція Мооса, для видалення ракових клітин зі шкіри.
Колишній президент-демократ у травні повідомив, що йому поставили діагноз метастатичний рак простати. Його команда заявила, що хвороба була агресивною, але чутливою до гормонів, тобто вона, ймовірно, реагувала на лікування.
