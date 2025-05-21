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The Guardian

Діагноз став несподіванкою для Байдена: колишній президент США заперечив, що приховував рак

Київ • УНН

 • 1318 перегляди

У Байдена діагностували агресивний рак простати. Трамп-молодший натякнув на приховування хвороби, але речник Байдена це заперечив, заявивши, що про хворобу стало відомо нещодавно.

Діагноз став несподіванкою для Байдена: колишній президент США заперечив, що приховував рак

Колишній президент США Джо Байден, який отримав діагноз - агресивний рак простати заперечив, що приховував хворобу. Його  речник зазначив, що до п'ятниці, 16 травня, нікому, включаючи Джо Байдена не було відомо про хворобу.

Про це повідомляє УНН із посиланням на DailyMail.

Деталі

У Білому домі підтвердили, що президент Джо Байден хворіє на агресивну форму раку простати. Це стало відомо після серії медичних обстежень, які були проведені через посилення проблем із сечовипусканням.

Минулого тижня президент Джо Байден був оглянутий з приводу нового вузла у простаті після того, як у нього посилилися симптоми, пов’язані з сечовипусканням

- йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій у неділю.

У Білому домі також додали, що попри складність діагнозу, є підстави для оптимізму.  

Хоча це являє собою більш агресивну форму захворювання, рак, схоже, чутливий до гормонів, що дозволяє проводити ефективне лікування

- наголосили там.

Самому ж Байдену довелось  заперечувати те, що він знав про хворобу раніше.

До п’ятниці у президента Байдена ніколи не було діагностовано рак простати

-  наполягав речник Байдена у вівторок.

Це перша подібна заява від президента Байдена за весь час його каденції. Його особистий лікар, Кевін О’Коннор, який завжди уникав публічності, наразі залишається стриманим у коментарях. У лютому 2024 року у заяві після обстеження О’Коннор "не виявив жодних нових проблем".

Президент почувається добре, і цьогорічний медичний огляд не виявив жодних нових проблем. Він продовжує бути придатним до виконання своїх обов'язків і повністю виконує всі свої обов'язки без будь-яких винятків чи компенсацій

 - написав лікар.

Причиною для виправдань стала заява Дональда Трампа- молодшого, в якій він натякнув "на змову". Трамп-молодший поширив пост доктора Стівена Куея про те, що рак простати загалом легко діагностується.

А метастазувати на кістки він може за 5-7 років внаслідок ненадання належної медичної допомоги. Цим він натякнув на те, що або попереднього американського президента оточували невігласи, поки він хворів, або в родині Байдена добре знали про рак, але не мали наміру повідомити це широкому загалу. 

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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