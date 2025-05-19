Трампа-молодшого розкритикували за "огидний" пост про рак Байдена

Дональда Трампа-молодшого, сина президента США Дональда Трампа, розкритикували в соціальних мережах за "огидний" недільний пост про діагностований рак у 46-го президента Джо Байдена. Про це повідомляє Yahoo News, передає УНН.

Деталі

Однак спочатку Трамп-молодший, здавалося, "бажав Байдену всього найкращого". Бо ж після того, як стало відомо, що у Джо Байдена агресивна форма раку простати, який метастазував на кістки, Трамп-молодший перепостив повідомлення, в якому йшлося: "Залишивши політику осторонь, ми бажаємо йому якнайшвидшого одужання".

"Згоден на 100%", — додав він, поділившись постом.

Цей співчутливий тон у стилі "відкинувши політику" тривав не більше трьох годин. Бо пізніше Трамп-молодший поширив наступне повідомлення, в якому висміяв колишню першу леді Джилл Байден, яка має докторський ступінь у галузі освіти, натякаючи на змову.

Цього разу він поширив пост доктора Стівена Куея про те, що рак простати загалом легко діагностується. А метастазувати на кістки він може за 5-7 внаслідок ненадання належної медичної допомоги. Експерт своїм постом натякнув на те, що або попереднього американського президента оточували невігласи, або в родині Байдена добре знали про рак, але не мали наміру повідомити це широкому загалу.

Я хочу знати, як доктор Джилл Байден пропустила метастатичний рак п'ятої стадії чи це чергове приховування??? — написав він, перепостивши "змовницьке" припущення Куея.

Потім він закріпив це повідомлення у своїй стрічці новин на X.

Це повідомлення різко контрастує з повідомленням, опублікованим його батьком Дональдом Трампом, в якому він бажав Байдену "швидкого та успішного одужання", а також з повідомленнями інших активістів MAGA, таких як представниця Марджорі Тейлор Грін (республіканка від Джорджії), яка сказала, що їй "прикро" через цю новину.

Трамп побажав Байдену швидкого одужання після виявлення раку простати у 46-го президента США

Трампа-молодшого нещадно розкритикували за його манеру висловлювання про таке делікатне питання в родині Байденів.

Акаунт "Республіканці проти Трампа" поширив пост Трампа-молодшого зі словами "Для Дона-молодшого немає дна. Це справді мерзенно".

Я втратила обох батьків через рак. Це огидно і образа для кожного пацієнта та родини, які стикаються з цією підступною хворобою. Подорослішай, чорт забирай - написала композиторка і продюсер Робін Бендер.

Дональд Трамп-молодший щойно висміяв діагноз раку у президента Байдена. Ось де ми перебуваємо в американській політиці. Трамп-молодший — жалюгідний, ганебний шахрай, який не впізнає порядність, навіть якщо та вдарить його по обличчю. Ганьба йому — так скандальний пост прокоментував ірландський та американський творець політичного контенту та коментатор соцмереж Гаррі Сіссон.

"Ти - ганьбисько", "Це прояв повного несмаку навіть для тебе", "Родина Трампів - справді просто жахливо огидні люди", "Вони справді мерзенні люди" - написали інші дописувачі соцмережі Х, реагуючи на пости Трампа-молодшого. Щоправда це автора не вразило - пости залишаються у топі сторінки сина американського президента.

Нагадаємо

46-му президенту США Джо Байдену діагностували агресивну форму раку передміхурової залози. Попри агресивність захворювання, рак чутливий до гормональної терапії і дає можливість ефективного лікування.