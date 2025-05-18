У Джо Байдена виявили агресивну форму раку простати – New York Times

46-му президенту США Джо Байдену діагностували агресивну форму раку передміхурової залози. Про це повідомиляє The New York Times із посиланням на речника Байдена, інформує УНН.

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Зазначається, що діагноз поставили після того, як лікарі виявили "невеликий вузлик" на простаті Байдена, що потребувало "подальшого обстеження".

Попри агресивність захворювання, рак чутливий до гормональної терапії, що дає можливість ефективного лікування - цитує видання речника Байдена.

Він також додав, що нині екс-глава Білого дому і його родина разом із лікарями "розглядають варіанти лікування".

Нагадаємо

У липні 2024 року у тодішнього президента США Джо Байдена виявили коронавірус. У зв'язку з цим він тимчасово призупинив свою участь у публічних заходах.

Згодом стало відомо, що Байден відмовився від участі у президентських перегонах на користь Камали Гарріс. Це сталося нібито через зростання занепокоєння щодо його віку та стану здоров’я.

Байден вперше публічно виступив після відходу з посади президента США