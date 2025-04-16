Байден вперше публічно виступив після відходу з посади президента США
Київ • УНН
Колишній президент США Джо Байден наголосив на важливості захисту програми соціального забезпечення. Він підкреслив успіхи США в цьому напрямку під час його президентства.
Джо Байден уперше виступив публічно після того, як залишив посаду президента США в січні. Колишній глава Білого дому взяв участь у Конференції адвокатів, радників і представників людей з інвалідністю, повідомляє УНН із посиланням на CNN.
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Байден, зокрема, наголосив на важливості захисту програми соціального забезпечення,
Соціальне забезпечення - це більше, ніж державна програма, це священна обіцянка, яку ми дали
Видання вказує, що в ці дні прихильники Демократичної партії активно протестують проти анонсованого скорочення програми соцзабезпечення. За словами Байдена, мільйони людей, які платять за програму з моменту початку її роботи, покладаються на те, що вони отримають відповідні виплати, "коли їм це стане потрібно".
Ми ніколи, ніколи не повинні зраджувати цю довіру або відмовлятися від зобов’язань
Він наголосив на успіхах США в напрямку захисту соціального забезпечення під час його президентства.
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