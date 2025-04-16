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Байден вперше публічно виступив після відходу з посади президента США

Київ • УНН

 • 63104 перегляди

Колишній президент США Джо Байден наголосив на важливості захисту програми соціального забезпечення. Він підкреслив успіхи США в цьому напрямку під час його президентства.

Байден вперше публічно виступив після відходу з посади президента США

Джо Байден уперше виступив публічно після того, як залишив посаду президента США в січні. Колишній глава Білого дому взяв участь у Конференції адвокатів, радників і представників людей з інвалідністю, повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Байден, зокрема, наголосив на важливості захисту програми соціального забезпечення,

Соціальне забезпечення - це більше, ніж державна програма, це священна обіцянка, яку ми дали

- сказав Байден.

Видання вказує, що в ці дні прихильники Демократичної партії активно протестують проти анонсованого скорочення програми соцзабезпечення. За словами Байдена, мільйони людей, які платять за програму з моменту початку її роботи, покладаються на те, що вони отримають відповідні виплати, "коли їм це стане потрібно".

Ми ніколи, ніколи не повинні зраджувати цю довіру або відмовлятися від зобов’язань

- зазначив експрезидент США.

Він наголосив на успіхах США в напрямку захисту соціального забезпечення під час його президентства.

Нагадаємо

У березні президент США Дональд Трамп відкликав допуск до секретної інформації у низки опонентів, включаючи Камалу Гарріс, Гілларі Клінтон і Джо Байдена, а також у членів сім'ї експрезидента. Раніше він позбавив доступу Ентоні Блінкена і Джейка Саллівана.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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