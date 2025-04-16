Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США
Киев • УНН
Бывший президент США Джо Байден подчеркнул важность защиты программы социального обеспечения. Он подчеркнул успехи США в этом направлении во время его президентства.
Джо Байден впервые выступил публично после того, как покинул пост президента США в январе. Бывший глава Белого дома принял участие в Конференции адвокатов, советников и представителей людей с инвалидностью, сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Байден, в частности, подчеркнул важность защиты программы социального обеспечения,
Социальное обеспечение - это больше, чем государственная программа, это священное обещание, которое мы дали
Издание указывает, что в эти дни сторонники Демократической партии активно протестуют против анонсированного сокращения программы соцобеспечения. По словам Байдена, миллионы людей, которые платят за программу с момента начала ее работы, полагаются на то, что они получат соответствующие выплаты, "когда им это станет нужно".
Мы никогда, никогда не должны предавать это доверие или отказываться от обязательств
Он подчеркнул успехи США в направлении защиты социального обеспечения во время его президентства.
Напомним
В марте президент США Дональд Трамп отозвал допуск к секретной информации у ряда оппонентов, включая Камалу Харрис, Хиллари Клинтон и Джо Байдена, а также у членов семьи экс-президента. Ранее он лишил доступа Энтони Блинкена и Джейка Салливана.
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