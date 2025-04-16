Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

Джо Байден впервые выступил публично после того, как покинул пост президента США в январе. Бывший глава Белого дома принял участие в Конференции адвокатов, советников и представителей людей с инвалидностью, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Байден, в частности, подчеркнул важность защиты программы социального обеспечения,

Социальное обеспечение - это больше, чем государственная программа, это священное обещание, которое мы дали - сказал Байден.

Издание указывает, что в эти дни сторонники Демократической партии активно протестуют против анонсированного сокращения программы соцобеспечения. По словам Байдена, миллионы людей, которые платят за программу с момента начала ее работы, полагаются на то, что они получат соответствующие выплаты, "когда им это станет нужно".

Мы никогда, никогда не должны предавать это доверие или отказываться от обязательств - отметил экс-президент США.

Он подчеркнул успехи США в направлении защиты социального обеспечения во время его президентства.

Напомним

В марте президент США Дональд Трамп отозвал допуск к секретной информации у ряда оппонентов, включая Камалу Харрис, Хиллари Клинтон и Джо Байдена, а также у членов семьи экс-президента. Ранее он лишил доступа Энтони Блинкена и Джейка Салливана.

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