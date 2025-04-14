Президент США Дональд Трамп вновь возложил ответственность за начало войны в Украине на украинского Президента Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена. Об этом он сообщил в своей соцсети, пишет УНН.

Война между россией и Украиной – это война Байдена, а не моя. Я только что пришел сюда и в течение четырех лет (2016-2020 годы - ред.) своего срока не имел проблем с предотвращением этого

Трамп добавил, что во время его предыдущей каденции его уважали и путин, и все остальные и отметил, что если бы срок его правления продолжился в 2020 году, война в Украине не началась бы. Однако он подчеркнул, что делает все, чтобы прекратить этот конфликт.

Президент путин, и все остальные, уважали вашего президента! Я не имею ничего общего с этой войной, но я усердно работаю, чтобы остановить смерть и разрушения. Если бы президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированными, а это было во многих отношениях, эта ужасная война никогда бы не случилась