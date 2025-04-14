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Трамп снова обвинил Зеленского и Байдена в войне в Украине

Киев • УНН

 • 24147 просмотра

Президент США Трамп заявил, что война между россией и Украиной – это война Байдена. Он добавил, что если бы он был президентом, войны бы не было, и делает все, чтобы остановить конфликт.

Трамп снова обвинил Зеленского и Байдена в войне в Украине

Президент США Дональд Трамп вновь возложил ответственность за начало войны в Украине на украинского Президента Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена. Об этом он сообщил в своей соцсети, пишет УНН.

Война между россией и Украиной – это война Байдена, а не моя. Я только что пришел сюда и в течение четырех лет (2016-2020 годы - ред.) своего срока не имел проблем с предотвращением этого

- говорится в заметке.

Трамп добавил, что во время его предыдущей каденции его уважали и путин, и все остальные и отметил, что если бы срок его правления продолжился в 2020 году, война в Украине не началась бы. Однако он подчеркнул, что делает все, чтобы прекратить этот конфликт.

Президент путин, и все остальные, уважали вашего президента! Я не имею ничего общего с этой войной, но я усердно работаю, чтобы остановить смерть и разрушения. Если бы президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированными, а это было во многих отношениях, эта ужасная война никогда бы не случилась

- написал он.

Действующий американский президент в очередной раз обвинил своего предшественника и Президента Украины Владимира Зеленского в военной агрессии рф.

"Президент Зеленский и Джо Байден выполнили ужасную работу, позволив этой пародии начаться. Было так много способов предотвратить его запуск. Но это прошлое. Теперь мы должны заставить это остановиться и быстро. Так сумо", - подытожил Трамп.

Зеленский объяснил, почему не работает прекращение огня со стороны рф14.04.25, 11:57 • 5212 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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