Трамп снова обвинил Зеленского и Байдена в войне в Украине
Киев • УНН
Президент США Трамп заявил, что война между россией и Украиной – это война Байдена. Он добавил, что если бы он был президентом, войны бы не было, и делает все, чтобы остановить конфликт.
Президент США Дональд Трамп вновь возложил ответственность за начало войны в Украине на украинского Президента Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена. Об этом он сообщил в своей соцсети, пишет УНН.
Война между россией и Украиной – это война Байдена, а не моя. Я только что пришел сюда и в течение четырех лет (2016-2020 годы - ред.) своего срока не имел проблем с предотвращением этого
Трамп добавил, что во время его предыдущей каденции его уважали и путин, и все остальные и отметил, что если бы срок его правления продолжился в 2020 году, война в Украине не началась бы. Однако он подчеркнул, что делает все, чтобы прекратить этот конфликт.
Президент путин, и все остальные, уважали вашего президента! Я не имею ничего общего с этой войной, но я усердно работаю, чтобы остановить смерть и разрушения. Если бы президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированными, а это было во многих отношениях, эта ужасная война никогда бы не случилась
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"Президент Зеленский и Джо Байден выполнили ужасную работу, позволив этой пародии начаться. Было так много способов предотвратить его запуск. Но это прошлое. Теперь мы должны заставить это остановиться и быстро. Так сумо", - подытожил Трамп.
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