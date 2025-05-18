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У Джо Байдена обнаружили агрессивную форму рака простаты – New York Times

Киев • УНН

 • 270 просмотра

46-му президенту США Джо Байдену диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. Несмотря на агрессивность заболевания, рак чувствителен к гормональной терапии и дает возможность эффективного лечения.

У Джо Байдена обнаружили агрессивную форму рака простаты – New York Times

46-му президенту США Джо Байдену диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителя Байдена, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что диагноз поставили после того, как врачи обнаружили "небольшой узелок" на простате Байдена, что потребовало "дальнейшего обследования".

Несмотря на агрессивность заболевания, рак чувствителен к гормональной терапии, что дает возможность эффективного лечения

- цитирует издание представителя Байдена.

Он также добавил, что сейчас экс-глава Белого дома и его семья вместе с врачами "рассматривают варианты лечения".

Напомним

В июле 2024 года у тогдашнего президента США Джо Байдена обнаружили коронавирус. В связи с этим он временно приостановил свое участие в публичных мероприятиях.

Впоследствии стало известно, что Байден отказался от участия в президентской гонке в пользу Камалы Харрис. Это произошло якобы из-за роста беспокойства относительно его возраста и состояния здоровья.

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США16.04.25, 05:15 • 77721 просмотр

Вадим Хлюдзинский

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