Трампа-младшего раскритиковали за "отвратительный" пост о раке Байдена

Дональда Трампа-младшего, сына президента США Дональда Трампа, раскритиковали в социальных сетях за "отвратительный" воскресный пост о диагностированном раке у 46-го президента Джо Байдена. Об этом сообщает Yahoo News, передает УНН.

Детали

Однако сначала Трамп-младший, казалось, "желал Байдену всего наилучшего". Ведь после того, как стало известно, что у Джо Байдена агрессивная форма рака простаты, который метастазировал на кости, Трамп-младший перепостил сообщение, в котором говорилось: "Оставив политику в стороне, мы желаем ему скорейшего выздоровления".

"Согласен на 100%", — добавил он, поделившись постом.

Этот сочувственный тон в стиле "отбросив политику" продолжался не более трех часов. Потому что позже Трамп-младший распространил следующее сообщение, в котором высмеял бывшую первую леди Джилл Байден, которая имеет докторскую степень в области образования, намекая на сговор.

В этот раз он распространил пост доктора Стивена Куэя о том, что рак простаты в целом легко диагностируется. А метастазировать на кости он может за 5-7 в результате непредоставления надлежащей медицинской помощи. Эксперт своим постом намекнул на то, что либо предыдущего американского президента окружали невежды, либо в семье Байдена хорошо знали о раке, но не намеревались сообщить это широкой общественности.

Я хочу знать, как доктор Джилл Байден пропустила метастатический рак пятой стадии или это очередное сокрытие??? — написал он, перепостив "заговорщицкое" предположение Куэя.

Затем он закрепил это сообщение в своей ленте новостей на X.

Это сообщение резко контрастирует с сообщением, опубликованным его отцом Дональдом Трампом, в котором он желал Байдену "быстрого и успешного выздоровления", а также с сообщениями других активистов MAGA, таких как представитель Марджори Тейлор Грин (республиканка от Джорджии), которая сказала, что ей "жаль" из-за этой новости.

Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления после обнаружения рака простаты у 46-го президента США

Трампа-младшего беспощадно раскритиковали за его манеру высказывания о таком деликатном вопросе в семье Байденов.

Аккаунт "Республиканцы против Трампа" распространил пост Трампа-младшего со словами "Для Дона-младшего нет дна. Это действительно мерзко".

Я потеряла обоих родителей из-за рака. Это отвратительно и оскорбление для каждого пациента и семьи, которые сталкиваются с этой коварной болезнью. Повзрослей, черт побери - написала композитор и продюсер Робин Бендер.

Дональд Трамп-младший только что высмеял диагноз рака у президента Байдена. Вот где мы находимся в американской политике. Трамп-младший — жалкий, позорный мошенник, который не узнает порядочность, даже если та ударит его по лицу. Позор ему — так скандальный пост прокомментировал ирландский и американский создатель политического контента и комментатор соцсетей Гарри Сиссон.

"Ты - позорище", "Это проявление полного безвкусия даже для тебя", "Семья Трампов - действительно просто ужасно отвратительные люди", "Они действительно мерзкие люди" - написали другие подписчики соцсети Х, реагируя на посты Трампа-младшего. Правда это автора не поразило - посты остаются в топе страницы сына американского президента.

Напомним

46-му президенту США Джо Байдену диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. Несмотря на агрессивность заболевания, рак чувствителен к гормональной терапии и дает возможность эффективного лечения.