Во время традиционной встречи в Белом доме Мелания Трамп не вручила подарок Джилл Байден, в отличие от 2017 года. Супруги Трампов и Байденов обменялись поздравлениями и рукопожатиями.
Избранный президент Трамп и действующий президент Байден покинули Белый дом после 35-минутной встречи. Политические оппоненты отправились в Капитолий в одном лимузине согласно традиции.
Джо Байден опубликовал фото с женой Джилл в Белом доме перед передачей власти. Перед инаугурацией президентская чета примет Дональда и Меланию Трамп на чай.
Избранный президент США Дональд Трамп с женой посещают службу в церкви Св. Иоанна перед инаугурацией. После богослужения запланирована встреча супругов Трампов с действующим президентом Байденом и первой леди в Белом доме.
Внучка президента США Наоми Байден родила мальчика весом 4,6 кг в Лос-Анджелесе. Малыша назвали Уильям Бреннон Нил IV, а президентская чета уже навестила новорожденного в больнице.
Госдепартамент США обнародовал декларацию подарков семье Байденов от мировых лидеров. Самым дорогим оказался бриллиант стоимостью $20 тыс от премьера Индии, а от Зеленского - коллаж за $2,4 тыс.
Джо Байден и первая леди будут наблюдать за результатами выборов из резиденции вместе с помощниками. Опросы показывают равную поддержку Трампа и Харрис в ключевых штатах.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Во встрече также приняли участие жены лидеров - Елена Зеленская и Джил Байден.
Президент Байден не будет присутствовать на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Первая леди Джилл Байден и второй джентльмен Дуглас Эмхофф возглавят делегации США на церемониях открытия и закрытия соответственно.
Байден колеблется между принятием потенциальных последствий своего плохого выступления на дебатах и отвержением любой мысли о выходе из президентской гонки 2024 года на фоне призывов к изменениям в его кампании со стороны членов семьи.
Пекин отправит новую пару гигантских панд по имени Бао Ли и Цин Бао в Вашингтонский национальный зоопарк в США в рамках 10-летнего соглашения, которое ознаменует новую эру "дипломатии панд" между двумя сверхдержавами.
В 2023 году президент США Джо Байден и его жена Джилл заработали 620 000 долларов, уплатили 146 600 долларов федерального подоходного налога и 34 400 долларов налогов штатов, а также пожертвовали 20 000 долларов 17 благотворительным организациям, в том числе 5 000 долларов Фонду Бо Байдена.
Верховный суд США отказался изъять Дональда Трампа из бюллетеня для голосования на праймериз в Колорадо, позволив ему быть включенным в список кандидатов в супервторник.
Джилл Байден назвала бывшего президента Дональда Трампа угрозой для женщин и семей в своей речи в Атланте.
Автомобиль столкнулся с припаркованным внедорожником в кортеже президента Джо Байдена возле его предвыборного офиса в Уилмингтоне; президент и первая леди в безопасности.