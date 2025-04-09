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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26763 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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День инаугурации: Трампы и Вэнси отправились на церковную службу

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Президент США Байден стал прадедушкой

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Джо Байден и первая леди будут наблюдать за результатами выборов из резиденции вместе с помощниками. Опросы показывают равную поддержку Трампа и Харрис в ключевых штатах.

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In the USA, the Zelenskys met with Biden and his wife

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Во встрече также приняли участие жены лидеров - Елена Зеленская и Джил Байден.

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Байден колеблется между принятием потенциальных последствий своего плохого выступления на дебатах и отвержением любой мысли о выходе из президентской гонки 2024 года на фоне призывов к изменениям в его кампании со стороны членов семьи.

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Автомобиль столкнулся с припаркованным внедорожником в кортеже президента Джо Байдена возле его предвыборного офиса в Уилмингтоне; президент и первая леди в безопасности.

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