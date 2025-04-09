Джилл Байден

Байден и его жена заработали в прошлом году $620 тысяч

В 2023 году президент США Джо Байден и его жена Джилл заработали 620 000 долларов, уплатили 146 600 долларов федерального подоходного налога и 34 400 долларов налогов штатов, а также пожертвовали 20 000 долларов 17 благотворительным организациям, в том числе 5 000 долларов Фонду Бо Байдена.