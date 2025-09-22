$41.250.00
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видео
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Актриса Анджелина Джоли заявила, что не узнает США из-за политической нестабильности и назвала опасным все, что ограничивает свободу слова. Она высказала свое мнение во время презентации фильма "Couture" в Испании.

"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США

Голливудская актриса Анджелина Джоли во время презентации своего нового фильма "Couture" на кинофестивале в Испании заявила, что не признает США и назвала "опасным" все, что ограничивает свободу слова. Об этом пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

На красной дорожке она появилась в черном платье с глубоким вырезом. Актриса давно откровенно высказывается по политическим и международным вопросам, но ее последнее высказанное мнение вызвало бурную реакцию в сети.

"Все, что разделяет или ограничивает личные выражения и свободы, я считаю очень опасным", – сказала Джоли.

Сейчас я не признаю свою страну. Я всегда жила в интернационале. Моя семья интернациональна. Моя жизнь, мое мировоззрение – равны и едины. Я думаю, что сейчас такие серьезные времена, что нам нужно быть осторожными и не говорить ничего легкомысленно. Поэтому я буду осторожна на пресс-конференции… Но сейчас очень, очень трудные времена

- добавила актриса, говоря о политической нестабильности в США.

Один пользователь X написал: "Я так рад, что она не является частью этой страны, поскольку живет далеко от нее".

"Она абсолютно права", - не согласился другой.

Еще один добавил: "Никого из умных людей не волнует, что она думает или чувствует. Она показала свое истинное "я".

Дополнение

С 2001 года Джоли работала в ООН и с 2012 по 2022 год была специальным посланником по оказанию помощи беженцам. В 2018 году актриса намекнула на то, что идет в политику, заявив, что она "всегда будет идти туда, где она нужна".

"Я не знаю, подхожу ли я для политики... но я также пошутила, что не знаю, остался ли у меня хоть какой-нибудь скелет в шкафу", - сказала она.

"Я также могу работать с правительствами. Так что я нахожусь в очень интересном положении, имея возможность сделать многое, не имея должности и не имея ничего общего со мной или моей политикой", сказала Джоли, указывая на свою работу с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций.

В сентябре 2021 года актриса посетила Белый дом, чтобы поддержать повторное утверждение Закона о борьбе с насилием в отношении женщин. Два года спустя обладательница премии "Оскар" присоединилась к тогдашнему президенту США Джо Байдену и первой леди Джилл Байден на государственном ужине в честь президента Южной Кореи.

Джоли осуждала политику Дональда Трампа еще во время его первого президентства. В своей статье для "Нью-Йорк Таймс" она написала: "Мы никогда не должны позволять нашим ценностям становиться побочными потерями в поисках большей безопасности".

"Закрывать двери для беженцев или дискриминировать их — это не наш путь, и это не делает нас безопасными".

В то же время отец Джоли, Джон Войт, известен как один из самых больших сторонников Трампа в Голливуде. Трамп наградил Войта Национальной медалью искусств и Национальной медалью гуманитарных наук во время своего первого президентства.

Ранее Войт критиковал поддержку Джоли Палестины в комментариях для Variety.

"Она стала жертвой пропаганды. На нее повлияли антисемиты. Энджи имеет связь с ООН, и ей нравилось выступать в защиту беженцев. Но эти люди не беженцы", - сказал он.

Алена Уткина

