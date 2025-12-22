$42.250.09
13:08
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
22 декабря, 07:25
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно

Киев • УНН

 • 2548 просмотра

Приготовление салата "Оливье" в 2025 году обойдется дешевле, чем в 2024 году, на 10 гривен. Общая стоимость блюда для семьи из 4 человек составит 355 гривен, что на 3% меньше по сравнению с прошлым годом.

Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно

Приготовление салата "Оливье" в этом году обойдется дешевле, чем в прошлом году, однако не существенно. Стоимость салата на семью из 4 человек обойдется в 355 гривен, тогда как в 2025 году - 365 гривен. Об этом в комментарии УНН рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка. 

Стоимость оливье в 2025 году составила 355,44 гривны, что на 3% ниже, чем в 2024 году (365,98 гривны). Стоит отметить, что большинство ингредиентов снизилось в цене 

- сказал Гопка. 

По его словам, больше всего подешевели: 

  • картофель - с 12,85 гривны до 5,88 гривны (-54%); 
    • морковь - с 11,89 гривны до 4,40 гривен (-63%);
      • колбаса “Докторская” – с 168,36 гривны до 158,90 гривен (-6%);
        • горошек консервированный - с 54,70 гривен до 53,50 гривен (-2%)

          Однако есть ингредиенты, которые подросли в цене, а именно: яйца куриные - с 37,08 гривен до 40,83 гривны (+10%), огурцы соленые - с 55,40 гривен до 63,63 гривны (+15%) и майонез - с 25,70 гривен до 28,30 гривен (+10%) 

          - отметил Гопка. 

          Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню16.12.25, 10:50

          Снижение стоимости оливье в 2025 году обусловлено прежде всего существенной "овощной дефляцией", поскольку рекордно низкие цены на картофель и морковь стали результатом благоприятной погоды летом и осенью, что позволило фермерам сформировать значительные запасы качественных овощей. В то же время подорожание майонеза объясняется ростом стоимости подсолнечного масла, которое за год прибавило 22%, а более высокая цена на яйца вызвана стабильным подорожанием кормов для птицы. Несмотря на общее удешевление набора, на цены продолжают давить расходы на энергию, сложную логистику и хранение продуктов в холодильных камерах 

          - добавил Гопка. 

          Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы12.12.25, 15:07

          Павел Башинский

