Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно

Приготовление салата "Оливье" в этом году обойдется дешевле, чем в прошлом году, однако не существенно. Стоимость салата на семью из 4 человек обойдется в 355 гривен, тогда как в 2025 году - 365 гривен. Об этом в комментарии УНН рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка.

Стоимость оливье в 2025 году составила 355,44 гривны, что на 3% ниже, чем в 2024 году (365,98 гривны). Стоит отметить, что большинство ингредиентов снизилось в цене

По его словам, больше всего подешевели:

Однако есть ингредиенты, которые подросли в цене, а именно: яйца куриные - с 37,08 гривен до 40,83 гривны (+10%), огурцы соленые - с 55,40 гривен до 63,63 гривны (+15%) и майонез - с 25,70 гривен до 28,30 гривен (+10%)

Снижение стоимости оливье в 2025 году обусловлено прежде всего существенной "овощной дефляцией", поскольку рекордно низкие цены на картофель и морковь стали результатом благоприятной погоды летом и осенью, что позволило фермерам сформировать значительные запасы качественных овощей. В то же время подорожание майонеза объясняется ростом стоимости подсолнечного масла, которое за год прибавило 22%, а более высокая цена на яйца вызвана стабильным подорожанием кормов для птицы. Несмотря на общее удешевление набора, на цены продолжают давить расходы на энергию, сложную логистику и хранение продуктов в холодильных камерах