Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Киев • УНН
Приготовление салата "Оливье" в 2025 году обойдется дешевле, чем в 2024 году, на 10 гривен. Общая стоимость блюда для семьи из 4 человек составит 355 гривен, что на 3% меньше по сравнению с прошлым годом.
Приготовление салата "Оливье" в этом году обойдется дешевле, чем в прошлом году, однако не существенно. Стоимость салата на семью из 4 человек обойдется в 355 гривен, тогда как в 2025 году - 365 гривен. Об этом в комментарии УНН рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка.
Стоимость оливье в 2025 году составила 355,44 гривны, что на 3% ниже, чем в 2024 году (365,98 гривны). Стоит отметить, что большинство ингредиентов снизилось в цене
По его словам, больше всего подешевели:
- картофель - с 12,85 гривны до 5,88 гривны (-54%);
- морковь - с 11,89 гривны до 4,40 гривен (-63%);
- колбаса “Докторская” – с 168,36 гривны до 158,90 гривен (-6%);
- горошек консервированный - с 54,70 гривен до 53,50 гривен (-2%)
Однако есть ингредиенты, которые подросли в цене, а именно: яйца куриные - с 37,08 гривен до 40,83 гривны (+10%), огурцы соленые - с 55,40 гривен до 63,63 гривны (+15%) и майонез - с 25,70 гривен до 28,30 гривен (+10%)
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню16.12.25, 10:50 • 26735 просмотров
Снижение стоимости оливье в 2025 году обусловлено прежде всего существенной "овощной дефляцией", поскольку рекордно низкие цены на картофель и морковь стали результатом благоприятной погоды летом и осенью, что позволило фермерам сформировать значительные запасы качественных овощей. В то же время подорожание майонеза объясняется ростом стоимости подсолнечного масла, которое за год прибавило 22%, а более высокая цена на яйца вызвана стабильным подорожанием кормов для птицы. Несмотря на общее удешевление набора, на цены продолжают давить расходы на энергию, сложную логистику и хранение продуктов в холодильных камерах
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы12.12.25, 15:07 • 110371 просмотр