Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы

На украинском молочном рынке напряженная ситуация: запасы сливочного масла на складах бьют рекорды, экспорт сокращается, а цены меняются. О том, что происходит на рынке сливочного масла и как это отражается на рынке молокопродуктов в целом, в комментарии УНН рассказала заместитель генерального директора, руководитель проектов по сотрудничеству с переработкой Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.

В последние месяцы на складах украинских перерабатывающих предприятий скопилось около 10 тысяч тонн масла, что стало серьезным вызовом для отрасли. Рост импорта и падение экспорта дополнительно давят на внутренний рынок. Из-за этого часть заводов может не выдержать нагрузки. Ситуация уже ударила по молочным фермам, которые работают почти на грани себестоимости.

По состоянию на 1 декабря в Украине на складах накопилось около 10 тысяч тонн сливочного масла. И это является тревожным сигналом. В последние месяцы экспорт сливочного масла уменьшается, а импорт увеличивается. Большие складские запасы давят на рынок и, к сожалению, не все заводы выдержат это давление и вынуждены будут уйти с рынка - объясняет Елена Жупинас.

По словам Елены Жупинас, стоимость масла падает уже третий месяц подряд, что влечет за собой снижение закупочной цены на сырое молоко.

Отпускные цены с завода на сливочное масло снижаются третий месяц подряд. Так, в августе она составляла 400 грн/кг, а в начале декабря 250 грн/кг. Снижение цен на сливочное масло и сыр отразились на закупочной цене на сырое молоко. Уже сейчас производители молока работают на грани себестоимости и дальнейшее ее снижение может привести к убыточности производства молока примерно у 40% производителей - подчеркивает эксперт.

В 2025 году фермы впервые за много лет увеличили поголовье коров и производство молока, однако, теперь эти достижения могут оказаться под угрозой из-за требований европейских стандартов по содержанию животных, что требует немалых финансов.

2025 год стал первым, когда молочно-товарные фермы нарастили поголовье и увеличили производство сырого молока почти на 7%. Но ценовое давление может уничтожить эти достижения уже в 2026 году. В рамках европейской интеграции, до 2028 года, украинские фермы должны соответствовать европейским требованиям по содержанию и благополучию животных, это требует больших финансовых вливаний в перестройку и модернизацию. Из-за нехватки средств на выполнение законодательных требований до 25% владельцев молочных ферм могут принять решение об их закрытии - говорит Елена Жупинас.

Кроме того, Украина зависит от мировых ценовых колебаний, ведь экспортирует около 20% произведенного масла в другие страны - среди лидеров страны ЕС, Молдова, Казахстан, страны Кавказа. Падение мировых цен привело к уменьшению экспорта. Это, также, дополнительно обостряет ситуацию на внутреннем рынке.

Мы экспортируем 20% сливочного масла, производимого в стране, поэтому падение цен на мировых рынках привело к сокращению его экспорта, а незащищенность от импорта привела к росту ввоза в Украину масла из стран ЕС, которое вытесняет украинское с нашего внутреннего рынка - подчеркивает эксперт.

Осенью ЕС увеличил квоту на украинское масло с 3 до 7 тысяч тонн, но воспользоваться этой возможностью переработчики пока не смогли из-за низких мировых цен, потому что предприятия не могут реализовать продукцию по выгодной цене, поэтому экспорт не растет.

Квоты на сливочное масло для экспорта в страны ЕС действуют с 29 октября, они были увеличены с 3000 тонн до 7000 тонн. Но из-за обвала мировых цен на масло, наши перерабатывающие предприятия пока не смогли воспользоваться этим увеличением - уточняет Елена Жупинас.

Также, работа производства требует дополнительных, немалых затрат из-за блэкаута, ведь работа осуществляется с помощью генераторов во время отключений света. Но даже несмотря на это, цены на молочные продукты пока не вырастут.

Несмотря на дополнительные затраты, которые несут как производители молока, так и перерабатывающие предприятия из-за блэкаутов и работы на генераторах (стоимость одного киловатта, произведенного генератором, дорожает в несколько раз), цены на молочную продукцию в Украине в первой половине 2026 года не вырастут, а наоборот - под давлением складских запасов и импорта будут ниже - прогнозирует эксперт.

