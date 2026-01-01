$42.350.03
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 27796 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 26770 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 25920 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоваться
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 116048 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 120017 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 43950 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 40493 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 35312 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 28519 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографики
В Словакии заявили, что Украина никогда не будет в НАТО

Киев • УНН

 • 12 просмотра

По словам Калиняка, Украина никогда не будет в НАТО. По его мнению, Украина также будет иметь проблемы со вступлением в Европейский Союз.

В Словакии заявили, что Украина никогда не будет в НАТО

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украина никогда не будет в НАТО, а также критически оценил работу "Коалиции желающих". Об этом сообщает Teraz, передает УНН.

Детали

Как заявил Калиняк, Европейский Союз не должен вмешиваться в совместную оборону.

Командовать ею должен Североатлантический альянс, поскольку два командования не могут обеспечить оборону 

- сказал Калиняк.

По его словам, Украина никогда не будет в НАТО. По его мнению, Украина также будет иметь проблемы со вступлением в Европейский Союз.

Кроме того, он заявил, что группа государств, помогающая Украине, так называемая "Коалиция желающих", по его мнению, ничего не сделала.

Она прислала какого-то солдата? Нет, не прислала. Конечно, нет 

– заявил Калиняк.

Напомним

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о подготовке встречи "Коалиции желающих" 3 января. В ней примут участие представители более 10 стран, НАТО, Еврокомиссии и Евросовета, а американские партнеры присоединятся онлайн.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Рустем Умеров
Роберт Калиняк
Европейская комиссия
Европейский совет
НАТО
Европейский Союз
Словакия
Украина