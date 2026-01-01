В Словакии заявили, что Украина никогда не будет в НАТО

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украина никогда не будет в НАТО, а также критически оценил работу "Коалиции желающих". Об этом сообщает Teraz, передает УНН.

Детали

Как заявил Калиняк, Европейский Союз не должен вмешиваться в совместную оборону.

Командовать ею должен Североатлантический альянс, поскольку два командования не могут обеспечить оборону - сказал Калиняк.

По его словам, Украина никогда не будет в НАТО. По его мнению, Украина также будет иметь проблемы со вступлением в Европейский Союз.

Кроме того, он заявил, что группа государств, помогающая Украине, так называемая "Коалиция желающих", по его мнению, ничего не сделала.

Она прислала какого-то солдата? Нет, не прислала. Конечно, нет – заявил Калиняк.

Напомним

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о подготовке встречи "Коалиции желающих" 3 января. В ней примут участие представители более 10 стран, НАТО, Еврокомиссии и Евросовета, а американские партнеры присоединятся онлайн.