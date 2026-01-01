В Словакии заявили, что Украина никогда не будет в НАТО
Киев • УНН
По словам Калиняка, Украина никогда не будет в НАТО. По его мнению, Украина также будет иметь проблемы со вступлением в Европейский Союз.
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украина никогда не будет в НАТО, а также критически оценил работу "Коалиции желающих". Об этом сообщает Teraz, передает УНН.
Детали
Как заявил Калиняк, Европейский Союз не должен вмешиваться в совместную оборону.
Командовать ею должен Североатлантический альянс, поскольку два командования не могут обеспечить оборону
Кроме того, он заявил, что группа государств, помогающая Украине, так называемая "Коалиция желающих", по его мнению, ничего не сделала.
Она прислала какого-то солдата? Нет, не прислала. Конечно, нет
Напомним
Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о подготовке встречи "Коалиции желающих" 3 января. В ней примут участие представители более 10 стран, НАТО, Еврокомиссии и Евросовета, а американские партнеры присоединятся онлайн.