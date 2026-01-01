$42.350.03
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 27785 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 26763 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 25913 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 116031 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 120003 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 43947 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 40488 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 35309 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 28515 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
У Словаччині заявили, що Україна ніколи не буде в НАТО

Київ • УНН

 • 4 перегляди

За словами Каліняка, Україна ніколи не буде в НАТО. На його думку, Україна також матиме проблеми з вступом до Європейського Союзу.

У Словаччині заявили, що Україна ніколи не буде в НАТО

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО, а також критично оцінив роботу "Коаліції охочих". Про це повідомляє Teraz, передає УНН.

Деталі

Як заявив Каліняк, Європейський Союз не повинен втручатися у спільну оборону.

Командувати нею має Північноатлантичний альянс, оскільки два командування не можуть забезпечити оборону 

- сказав Каліняк.

За його словами, Україна ніколи не буде в НАТО. На його думку, Україна також матиме проблеми з вступом до Європейського Союзу.

Окрім того, він заявив, що група держав, що допомагає Україні, так звана "Коаліція охочих", на його думку, нічого не зробила.

Вона надіслала якогось солдата? Ні, не надіслала. Звичайно, що ні 

– заявив Каліняк.

Нагадаємо

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про підготовку зустрічі "Коаліції охочих" 3 січня. У ній візьмуть участь представники понад 10 країн, НАТО, Єврокомісії та Євроради, а американські партнери приєднаються онлайн.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Рустем Умєров
Роберт Калиняк
Європейська комісія
Європейська рада
НАТО
Європейський Союз
Словаччина
Україна