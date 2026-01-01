У Словаччині заявили, що Україна ніколи не буде в НАТО

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО, а також критично оцінив роботу "Коаліції охочих". Про це повідомляє Teraz, передає УНН.

Деталі

Як заявив Каліняк, Європейський Союз не повинен втручатися у спільну оборону.

Командувати нею має Північноатлантичний альянс, оскільки два командування не можуть забезпечити оборону - сказав Каліняк.

За його словами, Україна ніколи не буде в НАТО. На його думку, Україна також матиме проблеми з вступом до Європейського Союзу.

Окрім того, він заявив, що група держав, що допомагає Україні, так звана "Коаліція охочих", на його думку, нічого не зробила.

Вона надіслала якогось солдата? Ні, не надіслала. Звичайно, що ні – заявив Каліняк.

Нагадаємо

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про підготовку зустрічі "Коаліції охочих" 3 січня. У ній візьмуть участь представники понад 10 країн, НАТО, Єврокомісії та Євроради, а американські партнери приєднаються онлайн.